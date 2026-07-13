Nueva puerta a Covadonga: La remodelación de 'Les Llanes' cambia el acceso al Real Sitio con un nuevo aparcamiento

El presidente del Principado, Adrián Barbón, visita las obras en 'Les Llanes' - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha culminado la primera fase de la recuperación integral de la finca de 'Les Llanes', en El Repelao, un proyecto que "desbloquea definitivamente" la transformación de uno de los principales accesos al Real Sitio y que se convierte en la nueva puerta de entrada a Covadonga.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha visitado este lunes las obras ejecutadas acompañado por la vicepresidenta, Gimena Llamedo. Las actuaciones están financiadas con 1,75 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y han convertido una parcela que llevaba años degradada en espacio de acogida para quienes visitan Covadonga, con "accesos ordenados, accesibles y sostenibles".

En concreto, se ha habilitado un aparcamiento disuasorio con 102 plazas, tres de ellas reservadas para personas con movilidad reducida. El estacionamiento incorpora un área recreativa dotada con agua potable, iluminación y mobiliario urbano, como punto de descanso.

Además se ha recuperado el antiguo camino de la Estación, mediante la rehabilitación de un tramo de 350 metros, y mejorar la senda de Muñigu. Se ha restaurado de manera estructural la casona y la panera de la finca y se ha adecuado la antigua oficina de turismo con criterios de accesibilidad y eficiencia energética.

El edificio incluye ahora espacios expositivos dedicados a la memoria gráfica del Real Sitio, los Picos de Europa y los demás espacios naturales protegidos de Asturias.

Además, en las próximas semanas entrarán en servicio ocho bicicletas eléctricas que completarán la oferta de movilidad sostenible del recinto.

Durante la visita, el presidente ha valorado el impacto de estas actuaciones. "La transformación de Les Llanes simboliza una forma de gobernar basada en recuperar espacios que llevaban demasiado tiempo esperando una solución y convertirlos en infraestructuras útiles para la ciudadanía, respetuosas con el entorno y capaces de mejorar la experiencia de las personas que visitan Asturias", ha indicado.

MÁS INVERSIONES

El Gobierno del Principado ha aprovechado el acto para presentar la segunda fase de la actuación, que dará un nuevo impulso a la finca de 'Les Llanes' y ampliará sus usos públicos. Así, la casona recuperada se transformará en un espacio polivalente abierto a asociaciones, entidades y administraciones, preparado para acoger exposiciones, reuniones y actividades compatibles con el entorno.

Además, se creará un parque de aventura con tirolina, concebido como equipamiento de ocio familiar plenamente integrado en el paisaje y orientado a diversificar la oferta turística de forma sostenible.

Con estas nuevas actuaciones, 'Les Llanes' "evolucionará desde un área de acceso y recepción de visitantes hacia un espacio multifuncional que combinará movilidad, estancia, actividad cultural, ocio y dinamización del territorio".