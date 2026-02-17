La nueva Zona de Bajas Emisiones será gradual, flexible y no implicará cambios bruscos para la ciudadanía

Archivo - Plaza del Vaticano, Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés presenta el Proyecto de Ordenanza Municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Avilés, una medida que considera "clave para mejorar la calidad del aire, proteger la salud pública y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, seguro y sostenible".

Según ha informado el consistorio avilesino, su implantación no supondrá un gran cambio para la mayoría de la ciudadanía, dado que Avilés ya cuenta desde hace décadas con un centro histórico peatonal y regulado, sobre el que se ha definido el ámbito de actuación.

Además, los valores de contaminación en Avilés están por debajo de los límites legales vigentes, por lo que no ha sido necesario aplicar restricciones a un ámbito mayor.

El concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Pelayo García explicó cómo se enmarca la ampliación de la ZBE en el modelo de ciudad. "Avilés implantará una ZBE flexible, razonable y adaptada a nuestra realidad. No va a suponer un gran cambio para la ciudadanía, porque se apoya en un modelo de movilidad que ya está muy avanzado", dijo.

Para ello, se han delimitado dos zonas: Una zona de bajas emisiones de coexistencia peatonal (ZBEP), una zona de acceso restringido con uso preferentemente peatonal consolidada desde hace dos décadas n(casco histórico), junto a la Plaza y calle de Pedro Menéndez y Plaza de La Merced, que mantiene su regulación actual.

Y por otra parte una Zona de bajas emisiones ampliada (ZBEA) Se trata de las calles aledañas al casco histórico: Conde del Real Agrado, La Libertad, Las Artes y Palacio Valdés, Eloy Caravera y Del Marqués. También la Plaza del Carbayedo.

La ZBEA se desplegará por fases, con un calendario de implantación progresivo, flexible y que no implicará cambios bruscos para la ciudadanía.

Así, a partir del 31 de diciembre de 2027, se prohíbe el acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos a motor sin distintivo ambiental, definidos como más contaminantes según la normativa estatal. Estos son los matriculados antes del 2000 (gasolina) ó 2006 (diésel).

A partir del 31 de diciembre de 2028, se prohíbe el acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos a motor con distintivo ambiental B, definidos como más contaminantes según la normativa estatal. Estos son los matriculados entre el 2001-2005 ó 2006-2015, según sean vehículos de gasolina o diésel, respectivamente.

A partir del 31 de diciembre de 2029, se prohíbe el acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos a motor con distintivo ambiental C, definidos como más contaminantes según la normativa estatal. Es decir, los matriculados a partir de 2006 (gasolina) y diésel (2015).