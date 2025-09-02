Nuevas excavaciones en el Castro de Coaña investigan la muralla de acceso al recinto fortificado

Visita de la consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, al Castro de Coaña, junto a la alcaldesa del municipio, Rosana González. - PRINCIPADO

El Castro de Coaña, uno de los principales yacimientos arqueológicos del occidente asturiano, acoge una nueva campaña de excavaciones centrada en la muralla que protegía la vía de entrada al recinto fortificado, con el objetivo de determinar su fecha de construcción y las fases de su evolución.

Los trabajos forman parte del Plan de la Cultura Castreña, que ha movilizado una inversión total de 1,3 millones de euros en los últimos cuatro años, de los que 334.000 euros se han destinado específicamente a actuaciones en el concejo de Coaña, tanto en el castro de Villacondide como en el de Mohías.

La actual intervención arqueológica se desarrolla en cuatro puntos estratégicos de la muralla, sobre una superficie total de 35 metros cuadrados, y se centra en los módulos 1, 2 y 3. El estudio pretende analizar el patrón constructivo y obtener evidencias sobre el momento en que se clausuró la puerta exterior, a partir de hallazgos recientes que apuntan a similitudes con modelos clásicos de la Edad del Hierro.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha visitado este martes el yacimiento y ha destacado que el Castro de Coaña es "una joya del patrimonio arqueológico asturiano", subrayando que su estudio y conservación "son fundamentales para entender nuestra historia y ponerla en valor".

Gutiérrez ha señalado que el Gobierno de Asturias está consolidando una política cultural basada en "la investigación rigurosa, la conservación y la divulgación" del patrimonio castreño, considerado un eje estratégico de identidad y desarrollo territorial.

Además, el Principado está finalizando las obras de renovación del Aula Didáctica del Castro de Coaña, que reabrirá próximamente tras una reforma integral. Esta actuación ha supuesto una inversión adicional de más de 150.000 euros. La visita concluyó con un recorrido por las zonas excavadas y una reunión técnica con el equipo de investigación.

