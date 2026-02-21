Nuevas piedras de la memoria en Aller en homenaje a vecinos deportados a campos de concentración nazis

Homenaje a vecinos de Aller deportados a campos de concentración nazis. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, ha asistido este sábado a la colocación de nueve piedras de la memoria en Aller en homenaje a varios vecinos del concejo que fueron deportados a campos de concentración nazis.

En una nota de prensa, Collado ha mostrado el compromiso de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos con "la defensa de la democracia, la verdad, la justicia y la reparación".

Collado ha destacado que estas piedras de la memoria, instaladas en las localidades de Caborana, Bo y Moreda, son "una forma de enfrentase a la garra del fascismo", además de rendir tributo a las personas que fueron internados en los campos de Mauthausen, Gusen, Dachau y Ravensbrück, tras su exilio obligado en Francia como consecuencia del levantamiento militar franquista.

En el acto se ha rescatado la historia de cinco miembros de la familia Álvarez Fernández -cuatro de ellos recordados en otros tantos adoquines-: la madre, Virginia Natividad, y sus hijos Amador, Ángel, Ángeles y Jesús Secundino. Familiares desplazados desde Francia han participado en el homenaje, en el que se han leído poemas, cantado coplas e interpretado con gaitas los himnos de Asturias y de Riego. En la colocación de otras dos piedras también se ha leído un poema escrito por la mujer de una de las víctimas y recitado coplas por parte de los descendientes de otro represaliado.

La directora general ha subrayado que el Gobierno de Asturias continuará trabajando para completar el mapa de homenajes en la comunidad. "El Principado está comprometido con la colocación de piedras de la memoria en todos los concejos, 46 en total, en los que alguno de sus vecinos o vecinas haya sufrido la barbarie nazi", ha asegurado. Con la actuación de hoy, ya se han instalado stolpersteine en 22 municipios y quedan otros 24, que se completarán en los próximos meses.