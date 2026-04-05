Nueve de cada diez adolescentes asturianos consumen bebidas azucaradas, según la Universidad de Oviedo

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OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gran mayoría de los adolescentes asturianos consume bebidas azucaradas de forma habitual u ocasional, según un estudio de la Universidad de Oviedo. La investigación, realizada con 1.250 estudiantes de ESO y Bachillerato, refleja que nueve de cada diez jóvenes incorporan refrescos, bebidas energéticas o deportivas a su rutina diaria, siendo los refrescos los más consumidos.

El informe señala que el consumo aumenta con la edad y se concentra especialmente en contextos de ocio y socialización, consolidando hábitos que podrían mantenerse en la edad adulta. Los autores advierten que estas bebidas aportan grandes cantidades de azúcar y cafeína, y su consumo frecuente está vinculado a problemas de salud como obesidad, diabetes tipo 2 y alteraciones del sueño.

El trabajo, publicado en la versión en inglés de Anales de Pediatría por la Cátedra de Salud Comunitaria y Promoción de la Salud (ProSA), resalta la necesidad de intervenciones preventivas desde edades tempranas para fomentar hábitos más saludables y una mayor alfabetización nutricional entre los adolescentes.