El nuevo intercambiador de transporte público del HUCA entrará en servicio el sábado

Las paradas de autobús de CTA y TUA de la calle Aldea Cerdeño se trasladan al nuevo espacio de espera en Juan Antonio Álvarez Rabanal OVIEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El intercambiador de transporte público del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) comenzará a funcionar el próximo sábado, día 7 de febrero. La puesta en servicio de este espacio de espera para viajeros implica que las paradas de autobús ubicadas actualmente en la calle Aldea Cerdeño, en el lateral del edifico de Consultas Externas, se trasladen al nuevo equipamiento, situado en la vía Juan Antonio Álvarez Rabanal.

Por su parte, los servicios especiales vinculados a los turnos del personal que trabaja en el HUCA mantendrán su ruta actual, que finaliza junto a la capilla de La Cadellada, en la avenida del Hospital Universitario.

La entrada en funcionamiento del intercambiador se realizará durante el fin de semana para facilitar la adaptación al nuevo emplazamiento, dado que el volumen de tráfico y viajeros es notablemente inferior al de los días laborales.

La infraestructura cuenta con dos dársenas de embarque: una para los autobuses interurbanos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), y otra para los servicios municipales de la empresa Transportes Unidos de Asturias (TUA).

En total, en una jornada laborable, se detendrán en esta parada 436 autobuses, lo que supone un volumen aproximado de 7.000 personas que llegan o salen a diario del complejo sanitario en transporte público. En los días laborables, tienen parada en el HUCA 38 itinerarios interurbanos del CTA y cuatro líneas urbanas de TUA (C, D, F y V).