Nuevo Récord Guinness: El mejor Queso Cabrales del mundo, subastado por 37.000 euros

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Llagar de Colloto ha pagado 37.000 euros por una pieza de Queso Cabrales de la quesería Ángel Díaz Herrero, que había sido elegida ganadora del 53.º Certamen del Queso Cabrales, superando en 1.000 euros la anterior marca, desembolsada por el mismo establecimiento el pasado año.

Es la sexta edición consecutiva que Iván Suárez, del Llagar de Colloto, gana la puja por el mejor Queso Cabrales del Mundo, celebrada este domingo en Arenas de Cabrales. En esta racha, Suárez ha desembolsado ya 14.300 euros en 2018 (primer Guinness World Record), 20.500 euros en 2019 (segundo Guinness World Record), 17.000 euros en 2022, 30.000 euros en 2023 (tercer Guinness World Record), 36.000 euros el pasado año (Guinness World Record vigente hasta esta mañana) y 37.000 euros hoy, logrando así un nuevo récord Guinness al queso más caro del mundo en subasta. Por cuarto año consecutivo se donará un 15% del monto total a la Asociación Galbán.

La subasta contó con un precio de salida de 3.000 euros y en ella participaron nueve establecimientos hosteleros de toda España: La Montera Picona de Ramón (Gijón), Sidrería Román (Gijón), Carlos Tartiere (Madrid), el Camping Las Gaviotas (Castrillón), Lo de Viole (Madrid), El Dólar (Oviedo), La Cuenca (Madrid), El Carbayín (Madrid) y el Llagar de Colloto.

La elaboradora del queso ganador, Encarnación Bada, ha explicado que se trata de una pieza de algo más de dos kilos, elaborada con leche de vaca y madurado desde diciembre a 1.500 metros de altura, en la cueva Los Mazos. "Lleva mucho trabajo, subirlo a la cueva a esas alturas, donde no llegan ni los coches", remarcó.

PREMIOS

Los premios a mejor lote quesero fueron a parar a la quesería El Duje, que se alzó con el 3º puesto; quesería El Colladín, que logró el 2º puesto; y quesería Valfríu, que se alzó con el primer puesto por cuarto año consecutivo.

Los premios individuales fueron para la quesería Los Puertos, que logró el tercer puesto; quesería Juan José Bada Herrero, que quedó en segunda posición; y quesería Ángel Díaz Herrero como ganador por segundo año consecutivo.