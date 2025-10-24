Nuevos cortes totales del tráfico en el puente de Ribadesella por las obras de rehabilitación

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado este viernes de nuevos cortes del tráfico debido a las obras de rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella, situado en el kilómetro 3 de la N-632, en Ribadesella.

En una nota de prensa señalan que para la ejecución de los trabajos se prevén cortes totales puntuales en el puente. Serán el martes 28 de octubre, de 9.00 a 13.00 horas, para la colocación de bloques de fondeo de barrera antiturbidez entre las pilas 4 y 7; y el jueves 30 de octubre, de 9.00 a 13.00 horas, para el hormigonado de la limpieza en la pila 2.

Durante estos cortes, el itinerario alternativo recomendado será la A-8 entre los enlaces de Llovio (PK 319) y Pando/Bones (PK 326). El Ministerio recuerda que en estos periodos se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente.

El resto de jornadas se mantiene el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, regulado por semáforos, de lunes a domingo y de manera ininterrumpida.