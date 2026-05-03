El número de fallecidos en Asturias supera en casi 90.000 personas al de nacidos en los últimos diez años

Archivo - Dos hombres sentados en un banco - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 May. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en Asturias ha venido disminuyendo en los últimos años mientras que el de fallecidos se mantiene estable, de tal forma que la diferencia entre nacidos y fallecidos en el Principado ha sido de 89.468 personas en una década.

Así consta en las estadísticas de la Sociedad Asturiana de Estudios Industriales (Sadei) consultados por Europa Press, que reflejan la caída de nacimientos. Si en el año 2025 fueron 1.780 personas, hace justo diez años, en 2015, las personas nacidas sumaban 6.455. Supone una bajada de un 27,5 por ciento.

Por el contrario, los fallecimientos se mantienen estables en Asturias a lo largo de esta década, en una horquilla que viene superando las 13.000 muertes, excepto el año anterior a la pandemia, 2019, que fueron 12.893 y el posterior, el de 2020, cuando se elevaron a 14.550 decesos.

Por lo que respecta al actual ejercicio, el de 2026, el número de nacidos en Asturias de enero a marzo fue de 1.117, ligeramente inferior al registrado en el mismo periodo de hace un año, cuando se contabilizaron 1.159 nacimientos.

El crecimiento vegetativo (diferencia entre nacidos y fallecidos) en el primer trimestre sigue siendo negativo en el Principado. Este año fue de -2.458 personas, algo menor que las -2.539 de los tres primeros meses de 2025.