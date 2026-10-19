Las obras en la N-634 y la A-64 entre Meres y Colloto provocarán cortes nocturnos durante cuatro semanas

Plano de las obras de rehabilitación del firme en la N-634 y la A-64, entre Meres y Colloto. - GOBIERNO DE ESPAÑA

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación del firme en la N-634 y en los ramales del enlace de Bobes de la A-64, entre Meres y Colloto, provocarán desde este lunes cortes de tráfico en horario nocturno, de 22.00 a 6.00 horas, durante un periodo aproximado de cuatro semanas.

Las primeras afecciones se producirán esta noche, desde las 22.00 horas del lunes 19 hasta las 6.00 horas del martes 20, con el cierre completo del ramal de incorporación a la A-64 en el enlace de Bobes, en el kilómetro 28, en sentido Oviedo, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En la noche del martes 20 al miércoles 21, en la misma franja horaria, quedará cortado por completo el ramal de salida de la A-64 en el enlace de Bobes, en sentido Santander.

Por su parte, desde las 22.00 horas del miércoles 21 hasta las 6.00 horas del jueves 22 se cerrará el vial de conexión entre el enlace de Bobes y la N-634.

A partir de las 22.00 horas del jueves 22, los trabajos conllevarán cortes de carril en la N-634, entre los puntos kilométricos 396,8 y 400,7, en tramos de 900 metros de longitud. El tráfico circulará de forma alternativa por el carril contrario, mediante regulación semafórica.

La actuación cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, IVA incluido, y consistirá en el fresado y la reposición de la calzada completa en los tramos afectados. Los trabajos se desarrollarán de noche para garantizar la seguridad de los usuarios y los trabajadores.