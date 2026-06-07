Las obras en la N-634 en Valdés condicionarán el tráfico a partir de la mañana en dirección La Espina

Obras - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de las obras de mejora y ampliación de la plataforma de la carretera N-634 en el kilómetro 485,6, en el término municipal de Valdés, en la provincia de Asturias. La obra en su totalidad cuenta con un presupuesto vigente de 68.713,71 euros (IVA incluido). El objetivo principal de los trabajos es incrementar la seguridad vial y optimizar las condiciones de circulación para los usuarios.

Según ha informado el Ministerio, a partir de este lunes 8 de junio a las 8.00 horas se cortará el carril izquierdo en sentido La Espina.

Esta afección se mantendrá de forma continuada, incluidos los fines de semana, mientras duren los trabajos, que tienen una duración estimada de casi tres meses. En todo momento, se mantendrá abierto el tráfico en ambos sentidos mediante circulación alternativa por el carril derecho, regulada por semáforos.

En esta actuación se contempla la modificación del trazado de la curva existente en el kilómetro 485,6 incrementando su radio hasta los 30 metros.

Asimismo, se procederá a la corrección del sobreperalte actual, con el objetivo de adecuarlo a la normativa y mejorar las condiciones de estabilidad y seguridad para la circulación. Para ello se dispondrá una capa de rodadura de pavimento hasta alcanzar la cota de la rasante. Además, en aquellas zonas que requieran una ampliación de la plataforma se prevé la reposición integral del firme. Por último, se ejecutará también un muro de escollera para el sostenimiento de la plataforma.