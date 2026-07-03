Obras en las autovías A-8 y A-64: Transportes anuncia cortes y desvíos veraniegos en siete túneles de Asturias

Mapa de los cortes de tráfico previstos para el verano en las carreteras asturianas. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha confirmado que mantendrá restricciones y cortes de carril durante todos los meses de verano en siete túneles clave de las autovías A-8 y A-64 en Asturias. Los trabajos, presupuestados en 33,9 millones de euros con fondos europeos, buscan modernizar las tripas de seguridad de pasos tan transitados como Fabares, Villaviciosa, Infanzón o Cefontes. Aunque Transportes levantará las restricciones durante los fines de semana y en las operaciones salida de la DGT, los conductores se toparán con cierres de carriles ininterrumpidos de lunes a viernes y cortes nocturnos.

Según ha informado el Ministerio en nota de prensa, debido a estos trabajos y "en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios", durante los meses de verano, se mantendrán afectaciones al tráfico. Las afectaciones durarán todo el verano, excepto en fechas coincidentes con operaciones especiales de tráfico.

En los túneles de Fabares, Brañaviella y Niévares se producirán cortes de carril de forma ininterrumpida todas las semanas desde las 8.00 horas del lunes hasta las 13.00 horas del viernes, o víspera de festivo, entre los km 4,85 y 9,6 (Fabares) de la autovía A-64, y entre los km 361,82 y 367,86 (Brañaviella y Niévares) de la autovía A-8.

En los túneles de Villaviciosa, Infanzón y Cefontes se producirán cortes de carril en horario nocturno todas las semanas de lunes a jueves de 22.00 a 8.00 horas del día siguiente, retirando el corte todos los días fuera de este horario, entre los km 354,52 a 356,48 (Villaviciosa), los km 371 a 372,82 (Infanzón) y los km 374 a 375,65 (Cefontes) de la autovía A-8.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contemplados se centran fundamentalmente en la modernización y adecuación de las instalaciones de seguridad y explotación de los túneles, incluyendo la renovación de sistemas CCTV, implantación de DAI, mejora de las comunicaciones y radiocomunicaciones, actuaciones sobre megafonía, ventilación y presurización de galerías, suministro eléctrico, alumbrado de emergencia y protección contra incendios.

Asimismo, se incluyen actuaciones sobre señalización, balizamiento y sistemas de contención, junto con diversas intervenciones de obra civil relacionadas con la mejora de firmes y pavimento e impermeabilización en aquellos túneles donde resulta necesario.