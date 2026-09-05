Las obras del bulevar de Lugones encaran su recta final con la previsión de concluir en octubre

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, durante su visita este sábado a las obras. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel Gacía, ha avanzado que las obras de construcción del nuevo bulevar de Lugones encaran su recta final con la previsión de que los trabajos de la parte urbanística privada puedan concluir en el mes de octubre. La actuación, que supone una inversión de 9 millones de euros, "es la mayor inversión realizada en la historia de la localidad".

Así lo ha manifestado este sábado el regidor durante una visita a los trabajos de esta infraestructura de casi 700 metros de longitud. García ha detallado que las obras ejecutadas por el Grupo Casado permitirán el desarrollo urbanístico de la zona, al tiempo que ha anunciado que el próximo viernes la Junta de Gobierno municipal aprobará la primera licencia para la edificación de 49 viviendas de un total de unas 400 proyectadas.

En paralelo a estas actuaciones, el Ayuntamiento de Siero ejecuta la parte pública del proyecto, que comprende una zona verde, de paseo y de estancia dirigida hacia la autopista. Los trabajos de esta área municipal avanzan "a buen ritmo" y la previsión del alcalde es que finalicen para la primera mitad del próximo año.

García ha subrayado la capacidad transformadora de este proyecto, que permitirá la construcción de entre 1.000 y 2.000 nuevas viviendas en distintas promociones durante los próximos años. Asimismo, ha resaltado que en torno al 40 por ciento de los inmuebles que se vayan a edificar en este espacio contarán con algún tipo de protección pública, a un precio limitado por el módulo que se situará en unos 2.200 euros por metro cuadrado.