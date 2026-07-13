Las obras de derribo del viejo HUCA se retoman el 20 de julio

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a 13/07/26. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha anunciado este lunes que los trabajos de deconstrucción del viejo HUCA se retomarán el próximo 20 de julio, después de que el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos confirmara que abandonará las instalaciones el próximo mes de octubre.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Peláez ha explicado que la empresa adjudicataria de la obra, Hercal Diggers, realizará este martes una visita técnica al recinto para evaluar el calendario de los trabajos antes de su reanudación el próximo lunes.

Peláez ha recordado que la suspensión de las obras obedecía a la permanencia en el recinto del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, cuya actividad impedía avanzar en la deconstrucción. No obstante, ha explicado que la confirmación de que el centro abandonará definitivamente las instalaciones el próximo mes de octubre permite compatibilizar durante estos meses ambas actividades y reactivar la obra.

El portavoz del Gobierno ha indicado que ya ha comunicado el reinicio de los trabajos al alcalde de Oviedo y a representantes vecinales de la zona.

Según ha precisado, el contrato prevé un plazo de ejecución de diez meses, por lo que el Principado confía en que la deconstrucción del antiguo complejo hospitalario concluya antes de finalizar el primer semestre de 2027.