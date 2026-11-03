Las obras del nuevo Centro de Educación de Personas Adultas de Centro Oriente arrancarán en diciembre

Colegio La Ería. - PRINCIPADO

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias iniciará a principios de diciembre las obras del nuevo Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Centro-Oriente, que se ubicará en la planta baja del Colegio Público La Ería, en Lugones. El espacio albergará también la sede del equipo de orientación educativa que presta servicio en la misma zona.

La Consejería de Educación ha adjudicado los trabajos a la empresa Monfer Soluciones Técnicas SL por 996.188 euros.

El contrato se firmó el pasado viernes y la empresa dispone de un mes para formalizar el acta de inicio de obra. El plazo de ejecución previsto es de doce meses.

Las nuevas instalaciones ocuparán una superficie de 1.172 metros cuadrados en la planta baja porticada del colegio. El CEPA contará con ocho aulas, sala polivalente/biblioteca, sala de profesorado, tres despachos para el equipo directivo y un almacén.

La actuación permitirá dar respuesta a las necesidades de ambos servicios, que actualmente desarrollan su actividad en espacios insuficientes.

El CEPA de Centro-Oriente ocupa de forma temporal varias aulas del IES Río Nora, en La Pola Siero, tras el derribo de su anterior sede municipal. Por su parte, el equipo de orientación está ubicado en un local anexo a un centro educativo de Lugones.