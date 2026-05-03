Las obras en el túnel de Fabares, en la A-64, obligan a cerrar el tubo en sentido Villaviciosa

Obras en el túnel de Fabares - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO 3 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras de modernización y mejora de seguridad del túnel de Fabares, en la A-64, obligarán a determinados cortes de tráfico a partir de este lunes.

Así, a partir de las 7.00 horas de este lunes 4 de mayo se cortará el tráfico en el tubo en sentido Villaviciosa del túnel. Una vez finalizados los trabajos en este tubo, se cortará el tubo sentido Oviedo, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Se van a ejecutar los trabajos de tres nuevas galerías de evacuación en el túnel de Fabares, entre los kilómetros 4,8 y 9,6 de la A-64. Además, se llevará a cabo la ampliación y mejora de los equipos de protección de incendios, del suministro eléctrico, de los sistemas de comunicaciones y de información a los usuarios y de la señalización de las vías de evacuación, entre otros.

Asimismo, para la realización de voladuras, será necesario realizar cortes puntuales de una duración estimada de 15 minutos que afectarán, simultáneamente, a ambos tubos del túnel. Será de lunes a viernes (excepto festivos), entre las 12.00 y las 13.00 horas.

También de lunes a jueves (excepto festivos y vísperas de festivos), entre las 20.00 y las 21.00 horas. Una vez realizados los trabajos, el tráfico se reanudará por el tubo del túnel no afectado por las obras. Las afectaciones al tráfico en Fabares durarán previsiblemente hasta finales del mes de junio.