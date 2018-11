OCAN va a pedir que Benítez Torrez, Marín Uribe y Miguel Sebastián testifiquen en el juicio del 'Caso Hulla'

Publicado 07/11/2018 18:14:35 CET

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular en el 'caso Hulla', que ejerce el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (OCAN), va a solicitar que el ex gerente del Instituto del Carbón, Juan Miguel Benítez Torres, el ex secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín Uribe; y el ex ministro de Industria, Miguel Sebastián, testifiquen en el juicio del 'caso Hulla'.

Así lo ha anunciado este miércoles en Oviedo el del portavoz de OCAN, José Ángel Gayol y el abogado Alberto Suárez, para anunciar la petición de estas testificales en sede judicial por el 'Caso Hulla', que investiga el presunto desvío de fondos públicos en la construcción del geriátrico de Felechosa.

Del mismo modo, van a pedir la testifical de varios cargos del Ayuntamiento de Ayer ya que las obras del Montepío comenzaron sin licencia. Entre ellos, solicitarán la del actual alcalde y en aquel momento concejal de Urbanismo, David Moreno.

OCAN quiere comprobar así si el ex gerente del Instituto para la Reestructuración del Carbón y Reactivación de las Comarcas Mineras (IRMC), Juan Miguel Benítez Corres, se ratifica en las declaraciones realizadas ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Sobre las comparecencias de Uribe y Sebastián, Gayol ha señalado que puede haber "indicios de prevaricación" ante la modificación de un Real Decreto para que el Montepío, como entidad privada, pudiera recibir una subvención. "Solicitaron la subvención y como no cumplían los requisitos, cambiaron las bases", ha señalado Gayol, que ha añadido que "queda mucho por desentrañar" en el 'Caso Hulla'.

Por otro lado, Gayol ha calificado de "humorístico e indignante" el comunicado del Montepío donde calificaban de "injustos y politizadas" las acusaciones del OCAN y Podemos Asturies contra la entidad. "Hablan de politización por OCAN cuando es el Montepío el que está politizado", ha señalado, para especificar que se refieren a la dirección y "a los diez cargos a dedo nombrados por el SOMA de Villa, algunos de los que todavía están presentes en el Montepío".