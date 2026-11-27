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OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico en el que se han visto implicados varios vehículos y que ha ocasionado varios heridos ha generado retenciones de seis kilómetros en la autopista 'Y', la vía que une las principales ciudades asturianas.

El suceso se produjo sobre las 15.00 horas en el punto kilométrico 20 de la A-66, en sentido Gijón, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

Fue una colisión por alcance entre ocho turismos. Según las primeras informaciones, son varios heridos de los que uno ya ha sido trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). A las 15.45 horas, la Guardia Civil procedía a habilitar un carril para la circulación. Al lugar se ha trasladado patrullas de los destacamentos de trafico de Oviedo y de Gijón.