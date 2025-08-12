Ocho incendios forestales en Asturias: tres activos, uno estabilizado y cuatro en revisión

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha informado de que a las 19.53 horas de este martes se contabilizan un total de ocho incendios forestales activos o en seguimiento en distintos puntos de la comunidad autónoma, localizados en los concejos de Allande, Cabrales, Cangas del Narcea, Coaña, Parres y Quirós.

De los ocho incendios, tres se mantienen activos, uno estabilizado y cuatro en revisión por parte de la Guardería de Medio Natural del Principado.

La mayor concentración de medios se encuentra actualmente en Cangas del Narcea, donde están activos dos incendios, en Cobo y Genestoso. En Cobo trabajan 18 efectivos de Bomberos del SEPA, tres empresas forestales, tres agentes de la guardería, dos helicópteros de extinción del SEPA y el jefe de zona occidental. En Genestoso operan siete bomberos del SEPA.

El recinto ferial de La Himera acogerá el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del SEPA en Cangas del Narcea. Además, se ha activado la Unidad de Drones para apoyar las labores de seguimiento y coordinación en la zona.

El incendio de Allande, en Lago, se encuentra estabilizado, y permanecen movilizados efectivos del SEPA y dos empresas forestales. En Pandiello (Parres) el incendio permanece activo, con cinco bomberos, una empresa forestal y el jefe de zona oriental desplegados.

Los fuegos localizados en Camarmeña (Cabrales), Medal (Coaña) y Faedo (Quirós) están siendo revisados y vigilados por la Guardería de Medio Natural, sin intervención activa de medios de extinción en este momento.