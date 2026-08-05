Ocho proyectos seleccionados en las IX Ayudas a la Producción Artística de la Factoría Cultural

Martín Pérez, Yolanda Alonso, Raquel Lobo y Anabel Barrio. - AYUNTAMIENTO DE AVILES

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Ayudas a la Producción Artística que concede la concejalía de Cultura de Avilés a través de la Factoría Cultural, alcanzan la novena edición con ocho proyectos seleccionados entre un total de 63 presentados.

Estos proyectos se dieron a conocer este miércoles en la Factoría, en un acto en el que dos de los artistas creadores, Raquel Lobo y Martín Pérez, ambos de Asturias, presentaron sus propuestas, acompañados por Yolanda Alonso, concejala de Cultura, y Anabel Barrio, directora de la Factoría.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, esta convocatoria, dotada con 16.000 euros, tiene como finalidad "el apoyo, la promoción y el estímulo de la creación artística en base a los modelos del arte contemporáneo en todas sus disciplinas, admitiendo la multidisciplinariedad, potenciando su difusión y el acercamiento a la ciudadanía, financiando a personas creadoras y emprendedoras que promuevan y lleven a cabo creaciones artísticas".

El objetivo es consolidar la creación cultural como "una actividad estratégica en su doble condición de incentivo a la activación económica y como desarrollo del valor identitario de Avilés2.

Durante la realización de sus proyectos, los artistas seleccionados tienen a su disposición las instalaciones de la Factoría Cultural con sus medios y recursos, así como el asesoramiento técnico y artístico si lo consideran.

Entre los criterios de valoración para la concesión de las becas está la originalidad e innovación del proyecto; la consonancia del proyecto con las líneas de actuación de la Factoría Cultural de Avilés; el Currículum vitae y dossier artístico: premios, becas o ayudas, su participación en exposiciones, conciertos o festivales individuales y colectivos, su formación académica y complementaria; la actividad de retorno, relacionada con el trabajo de investigación o producción, propuesta por el solicitante; la aportación a los usuarios de la Fundación Municipal de Cultura de Avilés; y la viabilidad y coherencia del proyecto.