Los ocho sanitarios acusados de mirar el historial de un compañero ingresado tras una pelea niegan los hechos

La acusación particular renuncia a las acciones penales pero reclama una indemnización de 60.000 euros



OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho sanitarios, cinco enfermeras, un médico y dos auxiliares clínicos, del Hospital Central Universitario de Asturias, HUCA han prestado este martes declaración en la sección tercera de la Audiencia al estar acusados de acceder sin justificación al historial médico de un compañero en enero de 2017 que permanecía ingresado. Todos ellos han negado los hechos y se han justificado asegurando que "era práctica habitual" dejar abiertas las sesiones personales, con sus claves, para poder acceder al historial de los pacientes que llevan a lo largo la jornada laboral.

Los procesados han explicado ante el tribunal que puede haber un mínimo de dos y máximo de cuatro sesiones abiertas a la vez en otros tantos ordenadores y además es un alto número de profesionales el que tiene acceso a dichos ordenadores.

El médico, que inicialmente denunció a 34 sanitarios en total, ingresó tras llegar a urgencias por una reyerta que continuó en el centro hospitalario, por lo que permanecía bajo custodia policial. La acusación ha renunciado a la acción penal y únicamente ha mantenido la reclamación de una indemnización total de 60.000 euros.

Por su parte Fiscalía reclama a seis de los acusados, por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos a seis de los acusados, una petición individual de pena de dos años y siete meses de prisión, así como al pago de una multa de 5.700 euros y su inhabilitación absoluta durante seis años y un mes. Para los otros dos pide una pena de tres años y tres meses de prisión, multa de 6.300 euros y su inhabilitación absoluta durante nueve años y un mes.

Una de las enfermeras que sí afirmó haber entrado en el historial de la víctima ha sido la que en el momento de los hechos estaba destinada a la zona de la planta en la que se encuentra ubicado el modulo de seguridad custodiado por la policía donde permanecen ingresadas las personas detenidas y donde estaba la víctima. Ha relatado que el denunciante le contó personalmente lo ocurrido porque había mantenido "una relación personal de amistad con el".

"Yo tenía una buena relación con el y fue el quien me llamó al verme por la ventana de la habitación. El día 10 cuando ya estaba dado de alta le envié un mensaje y el me respondió", ha explicado la acusada que ha incidido en que si entró en su historial el día 9 fue porque el paciente estaba bajo su control sanitario.

Por su parte el médico anastesista acusado ha negado haber entrado en el historial ya que ha aseverado que "no entra nunca en historiales de pacientes con los que no tiene relación asistencial alguna". "Realmente no conozco a este hombre", ha indicado.

La primera acusada en declarar fue una enfermera que en el momento de los hechos trabajaba en reanimación, donde el 8 de enero de 2017 estuvo ingresado la víctima tras una intervención quirúrgica, día en el que entró a su historia sanitaria. Respecto a la acusación de Fiscalía de haber entrado el 9 de enero, 10 y 19 con su clave y contraseña a esa historia cuando el paciente ya no estaba en esas dependencias, la acusada ha negado los hechos.

"Yo no entré, le puedo asegurar que jamás entro en historias de pacientes que ya no están en la unidad donde trabajo. Pero las sesiones quedan abiertas es una práctica habitual por si surgen emergencias porque si se cierra tarda mucho luego en abrir, unos cinco o seis minutos. No tenía ni motivo ni curiosidad para hacerlo", ha indicado a preguntas de a fiscalía y de los letrados.

Otra de las enfermeras acusadas, que en el momento de los hechos estaba trabajando en la UCI, desde cuyos ordenadores y con su se sesión y claves se accedió al historial de la víctima a pesar de que en ningún momento estuvo allí ingresado. Preguntada por esta cuestión ha negado que fuese ella la autora de esa entrada.

"No puedo explicarlo porque yo no lo hice. Alguien se aprovechó de mi confianza y entró con mi sesión abierta en la historia de esta persona", ha indicado la acusada que ha incidido en que por allí pasan en torno a 60 profesionales. Ha añadido que ni conocía que esa persona había estado ingresada hasta que supo que había sido denunciada.

Otra enfermera que en ese momento era eventual e iba rotando por diferentes departamentos ha negado que el día 12 accediese al historial de la víctima, tal y como recoge fiscalía, con quien había coincidido alguna vez pero que ni sabía que había estado ingresado. "Fui conocedora de lo que le había ocurrido a ese paciente cuando recibí la denuncia", ha dicho.

Similares han sido las explicaciones de otra de las procesadas, otra enfermera del servicio de rehabilitación de hospitalización por el que no pasó la víctima, pese a que con sus claves y contraseña también se consultó su historial el 10 de enero, cuando incluso estaba ya dado de alta. "Yo no conocía a esa persona ni lo conozco de nada, lo he conocido hoy aquí y yo no entré en su historia porque no tenía ningún tipo de interés", ha explicado.

DOS AUXILIARES DE REANIMACIÓN

La últimas acusadas en declarar fueron las dos auxiliares que prestaban servicio en reanimación en enero de 2017 y a las que se acusa de entrar en el historial del denunciante con la sesión de otro sanitario. Las dos han negado de manera rotunda esa acusación y una de ellas ha indicado que "no tendría ningún sentido que hiciesen eso porque el paciente les había sido asignado y por lo tanto ella podía acceder a ese historial".

"No tiene sentido que yo utilizase la sesión de otra persona para entrar en el historial de ese paciente porque estaba bajo su control" y ha manifestado que todo ello ocurrió en 2017 y se les acusó en 2020.