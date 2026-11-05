La Oferta Pública de Empleo del Principado incluirá las plazas para estabilizar a las educadoras infantiles

Archivo - Escuela Infantil Dolores Medio (Oviedo). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha avanzado este jueves que el Gobierno asturiano prevé aprobar en la Oferta de Empleo Público del Principado las plazas para estabilizar a las educadoras de las escuelas infantiles que no fueron incluidas en los procedimientos de estabilización de empleo temporal.

Así lo ha manifestado en la Comisión de Educación celebrada en la Junta General del Principado de Asturias, en respuesta a una pregunta planteada por la diputada del Grupo Parlamentario Popular Gloria García, quien ha reclamado avances y un calendario concreto para resolver la situación laboral de estas trabajadoras.

Ledo ha confirmado que a fecha de 1 de noviembre ya se ha completado la integración del personal procedente de los seis municipios afectados: Avilés, Siero, Mieres, Noreña, Grado y Gozón. A través del anexo 5 de los convenios suscritos con las entidades locales, se han identificado las plazas que reunían los requisitos legales y que no habían sido objeto de estabilización. Estas plazas, según ha explicado, se incorporarán a la Oferta Pública de Empleo de diciembre y se proveerán, por una sola vez y de carácter extraordinario, mediante el sistema selectivo que se acuerde con la representación sindical. Para ello, la consejera ha apuntado que será necesaria también la modificación del convenio colectivo correspondiente.

La titular de Educación ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha desarrollado la Ley 5/2020 para la creación de la red de educación infantil, cuya disposición adicional segunda establecía el análisis de la consolidación laboral del personal interino mediante un sistema de concurso de valoración de méritos.

En el marco de la mesa de diálogo social celebrada el 24 de noviembre de 2025, la Administración autonómica asumió el compromiso de realizar procesos selectivos específicos y excepcionales para el personal de los ayuntamientos que no fueron incluidos en las ofertas derivadas de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

La diputada del PP ha recordado que "ya llevan dos años y medio con la intranquilidad de sus puestos de trabajo" y ha reclamado que se agilicen los trámites para garantizar que ninguna plaza que cumpla los requisitos quede fuera del procedimiento.

Ledo ha rechazado que el proceso se haya demorado y ha defendido el trabajo realizado por su departamento para integrar las escuelas infantiles municipales en la red autonómica. Además, ha recordado que en junio de 2026 se celebró una nueva mesa de negociación en la que participó el director general de Empleo Público, responsable de gestionar el procedimiento, y en la que se fijó como horizonte para su desarrollo el primer semestre de 2027.