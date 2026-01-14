La Oficina Joven de Siero retoma el programa Eurosiero para informar y asesorar a la juventud sobre iniciativas europeas

Cartel de Eurosiero. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Siero, Eva Iglesias, ha anunciado este miércoles la reanudación del programa Eurosiero a través de la Oficina Joven, un servicio de información y asesoramiento dirigido a la juventud del concejo sobre los distintos programas y oportunidades que ofrece la Unión Europea.

El servicio permitirá atender consultas de manera presencial, telefónica o por correo electrónico en ámbitos como empleo y emprendimiento, educación y formación, tiempo libre y participación juvenil y comunitaria. Entre los recursos disponibles se encuentran la red Eures, el programa Mi Primer Empleo Eures-Garantía Juvenil, Erasmus para jóvenes emprendedores, intercambios juveniles, Discover EU, prácticas Erasmus, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y proyectos solidarios de emprendimiento local.

La oficina estará atendida por personal cualificado de la entidad Youropia, una asociación cultural que desde 2009 presta servicios similares en distintos puntos de Asturias.

En el Centro Polivalente Integrado de Lugones, la atención será de 17.00 a 19.30 horas los días 26 de enero, 9 y 23 de febrero y 9 y 23 de marzo.

En la Casa de Cultura de Pola de Siero, el servicio se prestará en el mismo horario los días 22 de enero, 5 y 19 de febrero y 5 y 19 de marzo.