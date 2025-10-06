La oficina de Vivienda de Oviedo atiende 160 consultas en cuatro meses, la mayoría por adaptación de bajos a residencias

El consejero Ovidio Zapico, el alcalde de Oviedo Alfredo Canteli, el concejal Ignacio Cuesta y el portavoz de IU Gaspar Llamazares este lunes en su visita a la Oficina de la Vivienda y Suelo de Oviedo. - EUROPA PRESS

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha destacado este lunes el funcionamiento de la oficina municipal de Vivienda, que ha recibido "en torno a las 40 visitas mensuales" desde su puesta en marcha, con una suma de más de 160 consultas en cuatro meses. Según ha detallado, el proyecto, que nace de un pacto del PP con Izquierda Unida, "está funcionando muy bien y que está teniendo muchos éxitos".

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Ignacio Cuesta, y el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, han participado en la vista a esta municipal, abierta hace cuatro meses.

FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE VIVIENDA

Según ha explicado Canteli, muchas de las consultas recibidas se centran en la transformación de bajos comerciales en viviendas: "Hace falta que muchos bajos que no tienen futuro comercial y que tienen posibilidades de convertirse en vivienda se vayan transformando", ha apuntado el alcalde.

El concejal de Urbanismo de la cuidad, Ignacio Cuesta, ha aclarado que este tipo de conversión "es perfectamente posible teniendo en cuenta los condicionantes de naturaleza urbanística, las prescripciones que establece el Plan General de Ordenación, así como y la normativa de habitabilidad de viviendas".

Según ha explicado, la oficina municipal de Vivienda tiene "dos vertientes fundamentales": el asesoramiento a los ciudadanos y la gestión municipal en materia de vivienda y suelo. Además de las conversiones, otras consultas han abordado contratos de arrendamiento, ayudas al alquiler, programas de bono joven e incluso la posibilidad de acceder a una vivienda de emergencia, tal y como ha detallado.

Por su parte, Llamazares ha destacado la dimensión social de la medida. "La política de vivienda es una política esencial, y la principal política social del Ayuntamiento de Oviedo", especialmente en un contexto de crecimiento económico y demográfico, tal y como ha señalado.

"Hay un crecimiento poblacional de casi el 2%, sin embargo, el nivel de los alquileres y del precio de la vivienda ha subido aproximadamente un 15%, eso significa que tenemos un cuello de botella y que hay que intentar desde los poderes públicos hacer políticas de vivienda pública, bien sea en propiedad o bien sea en alquiler", ha añadido.

En su opinión, la colaboración con la comunidad autónoma ha sido clave para avanzar en programas como la cesión de suelo y el programa 'Alquilámoste', así como en otras ayudas y asesoramientos.

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, también ha puesto en valor la colaboración entre el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo y a destacado la "satisfacción" de visitar una oficina "fruto del acuerdo entre dos grupos municipales que tienen planteamientos políticos diferentes pero que han estado a la altura para pactar por Oviedo".

Para Zapico, aumentar el parque público y garantizar el acceso a viviendas dignas son objetivos prioritarios. "Con más parque público, la situación sería muy diferente", ha afirmado, subrayando la necesidad de ofrecer soluciones habitacionales accesibles a la ciudadanía.

El consejero ha recordado que las políticas de vivienda requieren un enfoque a medio y largo plazo y señaló que los frutos de estas iniciativas comenzarán a percibirse progresivamente, a medida que se implementen los proyectos y programas en colaboración con el municipio.