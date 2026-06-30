Las oficinas de Sedes se trasladarán a la Plaza de La Paz, en Oviedo

Ovidio Zapico, en una comisión parlamentaria - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas de la constructora promotora Sedes, que el Gobierno de Asturias quiere hacer íntegramente pública, pasarán a ubicarse en la Plaza de La Paz, en Oviedo.

Así lo ha afirmado el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, que ha sido preguntado acerca de Sedes en una comisión parlamentaria por el diputado del PP Agustín Cuervas-Mons.

Zapico ha dicho que el inmueble donde se instalará Sedes estuvo ocupado hasta fechas recientes por la Dirección General de Juventud y permanece vacío, siendo propiedad del Principado de Asturias. Mientras tanto, Sedes ha vendido al Gobierno asturiano los locales que ocupaba actualmente por 730.733 euros.

"Es una inyección económica que nos permite a nosotros también seguir avanzando en esos objetivos de la conversión a 100% pública de la sociedad", ha indicado Zapico, que ha explicado que tiene como prioridad mantener los puestos de trabajo, garantizar el cobro de los acreeddores y la viabilidad de la propia empresa.

En ese sentido, ha defendido su decisión de comprar por un precio simbólico, de un euro, el 40 por ciento de las acciones que permanecían en manos de Unicaja, en el marco de una operación para que Sedes sea íntegramente pública. La entidad bancaria asumirá el 40% de la deuda y ambas partes han acordado la reestructuración de los créditos pendientes para que la compañía pueda hacer frente a sus compromisos en un horizonte de 22 años.

Por lo que se refiere a las oficinas que deja Sedes con el cambio de ubicación, Zapico ha adelantado que se dedicará a establecer un espacio Barnahus, es decir, un modelo de atención intengral y multidisciplinar para menores inmersos en cuestiones judiciales.

Al diputado del PP Agustín Cuervas-Mons no le han satisfecho las explicaciones de Zapico, que ha dicho que el Ejecutivo regional está dando una "inyección de dinero" a Sedes, compañía que gestiona el Gobierno "de forma negligente". "Son los mayores dilapiladores de dinero público", ha dicho en relación a los actuales gobernantes asturianos.