Ojete Calor, Bustamente, Loquillo, Iván Ferreiro y Taburete, en la nueva temporada del Gijón Arena

GIJÓN, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gijón Arena ha presentado este viernes la programación de su segunda temporada, que contará con las actuaciones de Ojete Calor, Bustamente, Loquillo, Iván Ferreiro y Piratas, entre otros.

Según una nota de prensa de los promotores, en esta nueva edición incorporan importantes novedades con el objetivo de llegar a un público más amplio, así como para continuar fortaleciendo la oferta cultural de Gijón.

De esta forma, pasarán por el Gijón Arena desde artistas de reconocido prestigio a talentos emergentes, pero también podrán verse eventos deportivos.

Dentro del apartado musical, han destacado los conciertos de Ojete Calor, dentro de la fiesta La Bizarrería, el próximo día 15, el de Bustamante el próximo día 28 y, al día siguiente, Loquillo, con todas las entradas ya agotadas.

Asimismo, el Festival Molan los 90 se celebrará el próximo 6 de diciembre, mientras que Taburete actuará el 17 de enero, Gilberto Santarosa lo hará el 20 de enero, La Moda el 6 de febrero y Celtas Cortos el 21 de ese mes.

Además, el festival Molan Los 2000s tendrá lugar el 21 de marzo. Durante el puente de Semana Santa, además, volverá al Gijón Arena La Muestra de Cerveza de La Milla Cervecera de Gijón. Iván Ferreiro, por su lado, hará un repaso de su trayectoria desde sus comienzos en Los Piratas el 23 de Mayo de 2026.

Han adelantado, por otra parte, que el Gijón Arena acogerá el concierto de Anastacia el 24 de octubre del próximo año, dentro de la temporada 2026 /2027.

Dentro de la programación infantil, han resaltado: Ohana, el musical original de Lilo & Stich (21 de diciembre); Aladdin 'El musical' (4 de enero en horario matinal); El Mago de Oz (11 de enero); Idols - La revolución k-pop 'Las guerreras del ritmo' (1 de febrero).

Dentro de las novedades de esta nueva temporada, está la inclusión de eventos deportivos como son cuatro veladas de Boxeo y tres de Artes marciales mixtas (MMA), que se integrarán en la programación del Gijón Arena en una apuesta "decidida" por diversificar la oferta de ocio y atraer a nuevos públicos.

Desde la organización se ha señalado que la programación aún no está cerrada y pronto anunciarán más artistas y sorpresas que se irán incorporando.

Han señalado, asimismo, esté próximo sábado tendrá lugar el Pompa Club, una propuesta que aúna bandas en directo y Djs, a partir de las 18.00 horas y hasta las 00.30 horas.

Las entradas para los distintos eventos ya se pueden adquirir en la web gijonarena.com, donde se podrá consultar la información detallada sobre cada uno.