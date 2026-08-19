Oktoberfest Gijón arranca el 27 de agosto: 13 casetas, cerveza y gastronomía en El Bibio

Presentación, en el Ayuntamiento de Gijón, del 'Oktoberfest' 2026. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha presentado este miércoles la 13 edición del 'Oktoberfest', que se celebrará en la plaza de toros de El Bibio, del 27 de este mes al 6 de septiembre.

Un festival donde poder disfrutar de la cerveza y de la gastronomía, en sus 13 casetas, cada una con 5 grifos, para que el público pueda elegir.

Así se ha destacado durante la presentación, en el Consistorio gijonés, en la que ha intervenido, además del edil, María González, de Fenicia, empresa organizadora del evento.

Martínez Salvador, por su parte, ha resaltado que este festival es uno de los eventos de cierre del verano gijonés, época en la que, según él, "la ciudad ha estado a tope", ha remarcado, a lo que ha apostillado que sigue estando llena de visitantes.

Para él, el Oktoberfest no es solo un evento muy apreciado y muy querido por los gijoneses, sino que, además, logra atraer y captar a un montón de gente de fuera que viene a Gijón con la excusa de visitar la ciudad y de disfrutar de este festival.

Al tiempo, ha destacado que se celebre en la plaza de El Bibio, un espacio que cuenta con una cúpula que se estrenó para el Gijón Arena y que, a su juicio, permite que se pueda disfrutar a la perfección de este festival "en un enclave singular".

González, por su parte, ha explicado que el certamen arrancará el día 27, a las 19.00 horas, si bien la inauguración oficial tendrá lugar una hora más tarde, a las 20.00 horas. Ha señalado, asimismo, que el horario será de domingo a jueves hasta las 00.00 horas y viernes y sábado hasta las 2.00.

Especialmente ha remarcado que participan establecimientos de todos los barrios de la ciudad, con un establecimiento más que en la pasada edición. Además, habrá un puesto de cerveza sin alcohol y también habrá cerveza sin gluten, al margen de refrescos en ese puesto.

González ha resaltado que en el festival se podrá disfrutar de una gran variedad de marcas de cerveza y de una oferta gastronómica variada.

En cuanto a los precios, el acceso costará dos euros, mientras que los precios de las cervezas partirán de los seis euros el medio litro. Ha recalcado, en este caso, que el precio del acceso de la entrada es el mismo que el año pasado y ha aclarado que hay otros dos precios más de cerveza, dependiendo de las marcas.

González ha reivindicado que el celebrado en Gijón es uno de los cinco 'Oktoberfest' más importantes de España. Al tiempo, ha puesto en valor que ellos han contado con establecimientos de la ciudad.

En cuanto a la cerveza que se podrá gustar, habrá: Amstel Oro; 18/70; Paulaner; Weissbier; Foster's Desperados; Maes; Paulaner Salvator; Águila; Hop House; Affligem Double; y Guinness. También opciones 0,0%, radler, sin gluten y refrescos.

Dentro de la oferta gastronómica, participarán en el festival: El Mundo de Lu; Alitas & Co; Arde Lucus; Bella Vida; y Vesta. El evento estará amenizado con música, con una apuesta por nuevos talentos a los mandos de la mesa de mezclas.