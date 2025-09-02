El Oktoberfest vuelve a El Bibio con una propuesta gastronómica "novedosa" y la cerveza de protagonista

Martínez Salvador destaca que es un evento "consolidado" que permite al Consistorio alargar la temporada festiva

GIJÓN, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha presentado este martes el festival Oktoberfest, que se celebrará, del 11 al 21 de este mes, en la plaza de toros de El Bibio.

De esta forma, el certamen, que tiene como protagonista a la cerveza, recupera su esencia, según el edil, ya que el coso de El Bibio fue donde se realizó su primera edición. Así lo ha indicado, durante la presentación del evento en el Consistorio gijonés.

Martínez Salvador ha resaltado que esta edición llega con más novedades, si bien "mantendrá al 100 por ciento su esencia bávara", según él.

Al margen de la cerveza, los asistentes al festival podrán degustar algunos de los platos más típicos de la gastronomía alemana, para así "completar la experiencia", en la que también habrá música y otras actividades.

El edil ha destacado que el Oktoberfest es ya un evento "consolidado" en la ciudad, que no puede faltar en la programación festiva y que permite "alargar el verano" hasta justo el inicio del otoño. Unido a ello, ha resaltado que Gijón cuenta con la programación estival "más activa y más intensa" de todo el Norte de España.

Por parte de la organización del festival, la coordinadora de Proyectos de Fenicia, María González, ha resaltado que son Paulaner Oficial, a lo que ha agregado que son el tercero de toda España, detrás de Madrid y Barcelona, lo que supone "un paso muy importante".

Asimismo, ha explicado que se podrán degustar cervezas Paulaner en el recinto junto con una gastronomía "novedosa". Entre otras cosas, ha señalado que, entre los negocios hosteleros, están El Bibio cuentan con Arde LVcus, La Curuxera, Proper Kebab, Okkapi Smoke BBQ, Potato Bowl, La Bodeguita del Medio, La Casona de Jovellanos, Maverick y la opción sin alcohol, que estará en el Café Parchís.

El horario del certamen será de domingo a jueves, de 19.00 a 00.00 horas y viernes y sábado de 19.00 a 2.00 horas. Además de los grifos de cervezas Paulaner, contarán con Radler, Heineken sin alcohol y también cerveza sin gluten para los celíacos. El acto inaugural será, a las 20.00 horas, el próximo día 11.