Once municipios estarán este miércoles en riesgo 'muy alto' de incendios forestales

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OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Once de los 78 municipios asturianos presentarán este miércoles 23 de septiembre un nivel 'muy alto', según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Para determinar el índice se trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Los concejos con nivel 'muy alto' son Allande, Belmonte de Miranda, Boal, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Somiedo. El resto de municipios asturianos estarán en riesgo 'alto'.