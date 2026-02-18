La ONCE reparte 245.000€ en Avilés con el Cupón del Año Nuevo Chino

Archivo - Quiosco de la ONCE, Organización Nacional de Ciegos, Fundación ONCE - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cupón de la ONCE dedicado al Año Nuevo Chino ha repartido en Avilés 245.000 euros, en siete cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del martes, 17 de febrero.

Según ha informado la ONCE en nota de prensa, Jonathan Iglesias Rodríguez es el vendedor que ha llevado la suerte a Avilés desde su punto de venta situado en la calle Jardines, en el Centro Comercial El Atrio.

El cupón del 17 de febrero ha repartido, además, premios importantes en localidades de Andalucía y Región de Murcia.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.