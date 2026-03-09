La ONCE reparte más de 379.000 euros en Navia, Avilés y Oviedo entre Eurojackpot y Cupón Fin de Semana

Archivo - Kiosco de la ONCE en Oviedo. - EUROPA PRES - Archivo

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'Eurojackpot' y el Cupón Fin de Semana de la ONCE han repartido entre Navia, Avilés y Oviedo un total de 379.096,50 euros, en los sorteos de los días 6 y 7 de marzo.

José Manuel Mesa Lebredo es el vendedor de la ONCE que ha dejado en Navia un premio de 119.096,50 euros con el 'Eurojackpot' de la ONCE, en un boleto premiado de tercera categoría (5 números), en el sorteo del viernes, 6 de marzo, que comercializó desde su punto de venta situado en la Calle del Emigrante en Navia.

En Avilés, la vendedora de la ONCE Isabel Pérez Martínez ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, perteneciente al sorteo del sábado, 7 de marzo, desde su zona de venta, en el CC de La Carriona en Avilés. Y Alejandro Sierra Alonso ha dado un premio de 20.000 euros en Oviedo, desde su punto de venta en la calle Milicias Nacionales, en el sorteo del 7 de marzo.