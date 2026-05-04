La ópera 'Lucia di Lammermoor' llega a los Cines Embajadores Foncalada este jueves desde la Ópera de Viena - PRENSA VERSIÓN DIGITAL

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La ópera Lucia di Lammermoor, de Donizetti, se proyectará este jueves 7 de mayo en los Cines Embajadores Foncalada, dentro del ciclo Event Cinema, con la producción de la Ópera Estatal de Viena (Wiener Staatsoper), dirigida por Laurent Pelly.

La función cuenta con la dirección musical de Evelino Pidò y un reparto encabezado por Olga Peretyatko en el papel de Lucia, junto a Juan Diego Flórez y George Petean. La obra presenta "un triángulo emocional de amor, odio y pasión bajo una mirada psicológica".

La trama, ambientada en la rivalidad entre clanes en Escocia, aborda la historia de Lucia, obligada a un matrimonio concertado mientras mantiene una relación prohibida, lo que desemboca en su colapso emocional.

La producción, en coproducción con Opera Philadelphia, tiene una duración de 151 minutos, está cantada en italiano y se proyecta con subtítulos en castellano.