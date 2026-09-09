La Ópera de Oviedo renueva 23 años de colaboración con Sabadell Herrero y anima a sumar abonados en su 79 temporada

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, David Álvarez Menéndez; Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, presidente de la Ópera de Oviedo; Pablo Junceda, director general de Sabadell Herrero; y Celestino Varela, director general de Ópera de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ópera de Oviedo y Banco Sabadell Herrero han renovado este miércoles su acuerdo de patrocinio, una colaboración que se prolonga ya durante 23 años y que ambas entidades han destacado como un ejemplo de apoyo privado a la cultura asturiana.

El director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda, ha señalado que la colaboración con la Ópera de Oviedo constituye "uno de los patrocinios culturales más importantes que tenemos en Asturias" y ha defendido la relevancia de la temporada tanto desde el punto de vista cultural como económico.

Junceda ha destacado que la entidad entiende que "lo que es bueno para Asturias también es bueno para el Banco" y ha incidido en el impacto económico de la actividad operística sobre la ciudad y la región. En este sentido, ha apuntado a la repercusión sobre hoteles, restaurantes y otros sectores vinculados a la actividad turística y cultural.

Asimismo, ha valorado la creciente relevancia de la temporada de Ópera de Oviedo fuera de Asturias y el trabajo de la Fundación para sumar colaboradores y patrocinadores. También ha puesto en valor el esfuerzo realizado para facilitar el acceso del público a las funciones.

El presidente de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, ha agradecido el respaldo de Banco Sabadell Herrero y ha subrayado que la colaboración entre financiación pública y privada resulta "vital" para la Fundación.

Rodríguez-Ovejero ha explicado que el apoyo privado supone "dos tercios" del presupuesto de la entidad y ha señalado que esta aportación permite mantener la temporada y desarrollar nuevos proyectos de extensión de la actividad operística por el territorio.

TEMPORADA 79 DE LA ÓPERA DE OVIEDO

La renovación del acuerdo se produce coincidiendo con el inicio de la 79ª temporada de la Ópera de Oviedo, que arrancará este viernes. Rodríguez-Ovejero ha animado además a incrementar el número de abonados, actualmente por encima de los 2.800, con el objetivo de alcanzar cifras de entre 3.000 y 3.500 abonados.

Por su parte, el director general de la Ópera de Oviedo, Celestino Varela, ha destacado la vinculación histórica entre la entidad operística y Banco Sabadell Herrero y ha puesto el foco en el trabajo desarrollado para acercar la ópera a nuevos públicos.

Varela ha recordado especialmente la experiencia de la Ópera de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Gijón, que, según ha explicado, permitió modificar la forma de acercarse al público y contribuir a superar la percepción de la ópera como una actividad elitista.

El director general ha defendido además el modelo de gestión de la Ópera de Oviedo, basado en la colaboración entre la sociedad civil, las instituciones públicas y las entidades privadas.

Varela ha incidido en que las 79 temporadas de la institución se traducen no solo en una programación artística, sino también en la generación de profesionales y proyectos vinculados a la actividad cultural.

La Fundación Ópera de Oviedo afronta así el inicio de su 79 temporada con un programa que, según Varela, será "arriesgado", porque "la cultura también arriesga", y con la vista puesta ya en la preparación de la 80 edición.