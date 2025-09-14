Las óperas La Valquiria y Lucía De Lammermoor, y el ballet El Cascanueces, protagonistas en el cine del Niemeyer. - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cuarto trimestre de 2025 contará con la proyección de las óperas en el cine La Valquiria y Lucía De Lammermoor, y el ballet en el cine El Cascanueces, en la gran pantalla de la Sala Cine Fran Gayo del Centro Niemeyer.

Las entradas para las tres proyecciones están a la venta desde este pasado jueves, 11 de septiembre al precio de 12 euros (Club Cultura 10 euros, hasta el día anterior a cada proyección). Además, se puede adquirir un pack trimestral al precio de 27 euros, si se compran conjuntamente las dos óperas y el ballet en el cine del trimestre, una promoción que estará vigente hasta el 11 de octubre.

El trimestre comenzará el sábado, 11 de octubre, a las 19:00 horas, con la ópera en el cine La Valquiria de Richard Wagner, de la Royal Opera House, una nueva producción dirigida por Barrie Kosky y Antonio Pappano.

El trimestre continuará el sábado, 8 de noviembre, a las 19:00 horas, con Lucía de Lammermoor, de Gaetano Donizetti, dirigida musicalmente por Riccardo Chailly en el Teatro alla Scala de Milán, es una producción reciente que ha recibido excelentes críticas por la profundidad musical y la capacidad del director para traer la partitura de Donizetti a la vida.

El trimestre concluirá con la proyección de El Cascanueces, el famoso ballet con música de Piotr Ilich Chaikovski, el sábado, 13 de diciembre, a las 19:00 horas, en una producción de The Royal Ballet y la Ópera de Londres, coreografiada por Peter Wright. Un deslumbrante espectáculo navideño para toda la familia, que combina magia de cuento de hadas con danza espectacular en este clásico inolvidable del ballet.