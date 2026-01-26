La oposición carga contra un modelo centrado en el turismo y un Gobierno "sin proyecto de ciudad"

Pleno Debate del Estado del Municipio de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de oposición en el Ayuntamiento de Gijón han coincidido este lunes, en el Pleno Debate del Estado del Municipio, en afirmar que el Gobierno local solo muestra infografías de grandes proyectos, sin materializar ninguno, y en el "abandono" que hay en los barrios fuera del centro.

Frente a estas acusaciones, el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha asegurado que las "realidades" que ya se notan en la ciudad. "Mientras otros hablan, Gijón lidera", ha replicado.

Entre otras cosas, ha resaltado que Emtusa, cuya flota están renovando, cerró con más viajeros que nunca. Al tiempo, ha resaltado que 2025 cerró con un 82 por ciento de las inversiones licitadas. "Liderar es saber a dónde se va y hacerlo con orden", ha remarcado ante las críticas por la congelación de impuestos.

Martínez Salvador, al igual que lo hiciera la alcaldesa, Carmen Moriyón, ha resaltado varios de los proyectos previstos o en marcha, como Naval Azul, la ampliación del Parque Científico Tecnológico en La Pecuaria, la playa verde del Rinconín o la ampliación del Jardín Botánico. "Congelar impuestos no es no hacer nada, es gestionar bien", ha insistido.

Ante las críticas de la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha recalcado que desconocen su proyecto de ciudad "aparte de la bandera", con referencia a la propuesta para colocar una gran bandera de España.

En el caso de IU, le ha recriminado que piense que solo puede construir vivienda pública el Principado, mientras que al PSOE le ha recordado que el Soccer World "lo dejaron caer". Con todo, ha animado a todos a sumarse al Gobierno local para "hacer ciudad" en lugar de quedarse "en el ruido y en la crítica permanente".

PP

Por parte del PP, el edil Rodrigo Pintueles ha animado a no desechar la oportunidad que ofrece el turismo en la ciudad y ha ensalzado las competiciones deportivas de nivel que han logrado que vengan a la ciudad. A esto ha sumado un compromiso social con los colectivos más vulnerables.

Pintueles, además, ha reivindicado la buena valoración ciudadana sobre el Gobierno local y ha recriminado a PSOE, IU y Podemos el que no pidan a sus compañeros de partido en la Administración regional y estatal las inversiones pendientes y que son fundamentales para la ciudad.

En este sentido, ha pedido a la izquierda "responsabilidad y compromiso" con la ciudad y los gijoneses por encima de las siglas políticas. Entre otras cosas, ha citado los problemas de la ampliación del hospital de Cabueñes o la Zalia, que ha atribuido a la "incapacidad" del Gobierno regional.

PSOE

La portavoz socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres, por su lado, ha criticado el "total abandono de liderazgo" del Gobierno local, al que acusa de no haber hecho "nada" para solucionar el problema de acceso a la vivienda. Frente a ello, ha recriminado al Ejecutivo un Plan Llave con el que dar dinero público a los constructores. A esto ha sumado los 147 expedientes pendientes de pago de ayudas a fachadas que suman diez millones de euros.

Por otra parte, ha afirmado que no es no prioridad del Gobierno local el mantenimiento de los servicios públicos y les ha achacado apostar por un modelo gentrificador, que lleva a un 'abandono' de otros barrios.

Sobre Naval Azul, ha considerado que el paseo provisional es "de dudosos criterios estéticos y suelos contaminados". Para el PSOE, nada se ha hecho por atraer inversiones para la ampliación del PCTG.

VOX

Por parte de Vox, Rouco no ha visto suficiente la exigencia de Moriyón por carta al Ministerio de dos proyectos tan importantes como los accesos a El Musel o el Plan de Vías, y lo ha considerado una "excusa para justificar que en la ciudad no pasa nada".

Ha culpado al Ejecutivo municipal, además, de la no concesión de 12 millones de euros de fondos europeos para mejoras en Cimadevilla y les ha recriminado el "abandono" de la zona rural.

También ha afeado que pese a que se les llena la boca con Naval Azul y la ampliación del PCTG, a Gijón, en lo económico, le cuesta repuntar, con una industria sustituida por trabajo de hostelería, con condiciones peores. Además, ha echado en falta el apoyo "sin fisuras" a los autónomos y ha criticado el "fracaso" del Plan Llave.

Ha confesado, al tiempo, que le duele haber facilitado el bastón de mando para un gobierno "tan vacío" de compromiso, que se mantiene por un edil "transfuga", al que tienen "entretenido" con Divertia.

A mayores, ha afirmado que en Gijón no sale adelante ningún proyecto importante, a lo que ha reiterado que "todo está paralizado o eternamente anunciado", con unas concejalías "mal coordinadas y enfrentadas entre sí". "No hay un proyecto común", ha lamentado, al tiempo que ha reprochado a la alcaldesa que siga "bien agarrada al sillón".

IU

En el caso del portavoz de IU, Javier Suárez Llana, este ha llamado la atención sobre el crecimiento exponencial del precio de la vivienda en la ciudad y ha remarcado al Gobierno local que el Plan Llave es facilitar "negocio" a los constructores con dinero público.

También se ha quejado de la llegada a la ciudad de la "corrupta" Quirón y el "chiringuito" de la Universidad Europea, que, a su modo de ver, no van a beneficiar a los gijoneses.

Ha lamentado, por otra parte, que se prime el sector turístico, favoreciendo a empresarios y hosteleros y que han hecho que los comercios locales sean sustituidos por franquicias. Unido a ello, ha criticado los "abandonos" de barrios, como si hubiera vecinos de primera o segunda, a lo que ha puesto de ejemplo Pumarín, Roces o el Polígono.

En cuanto al Plan de Vías, ha ofrecido el apoyo de IU, aunque ha echado de menos mayor liderazgo del Ayuntamiento. Eso sí, ha reprochado a la alcaldesa que diga que hay normalidad institucional, cuando les dio alas a la ultraderecha, a su modo de ver, con referencia al pacto inicial con Vox y al edil "tránsfuga".

Respecto a Tabacalera, ha lamentado que es una "oportunidad perdida" porque no va a dar servicio al barrio, sino que va a ser solo un contenedor expositivo.

PODEMOS

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, por su parte, ha recriminado al Gobierno local que vaya a "malvender" el último espacio verde que podría tener el centro de la ciudad, con referencia al 'solarón'. Y si bien ha reconocido las "décadas de maltrato" de distintos ministros de Transporte, ha opinado que el Gobierno no estuvo a la altura.

Se ha quejado, asimismo, de que Gijón va cada vez más encaminada a ser "la Málaga del Norte", con referencia a la orientación de la ciudad al turismo, mientras los gijoneses son 'expulsados' del centro y los comercios locales son sustituidos.

A la queja ha sumado la "pantomima de furacos del muro", que cree que no se va a hacer y ha preguntado al Gobierno por sus planes con Tabacalera, más allá de ser un "contenedor vacío". Al tiempo, les ha afeado que siguen sin escuchar a los vecinos, como con el graderío de la cuesta del Cholo. Además, ha criticado el Plan Llave.

En materia social, ha recalcado que hay más de 200 solicitudes de vivienda de emergencia sin resolver y ha instado a aumentar el parque público de vivienda, así como a atender a las personas sin hogar.

Otras críticas tienen que ver con el retraso en el nuevo modelo de comedor escolar, la 'falta' de una política de movilidad sostenible y también de solución a la contaminación en la zona Oeste.

DIVERTIA

El concejal no adscrito y presidente de Divertia, Óliver Suárez, por su parte, ha asegurado que este año es clave porque sienta las bases del futuro. "Gijón está más vivo que nunca", ha resaltado, al tiempo que ha destacado una programación del teatro Jovellanos "sólida, equilibrada y exigente".

Ha destacado, unido a ello, la incorporación el Gijón Arena a la oferta y el crecimiento del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).