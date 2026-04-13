Oposiciones de maestros y catedráticos de Música y Artes Escénicas: así se reparten las especialidades y sedes

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OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha designado 104 tribunales y sus respectivas sedes para los procedimientos selectivos de ingreso en los cuerpos de maestros y de catedráticos de Música y Artes Escénicas. La resolución está disponible en el portal institucional Educastur y se publicará este viernes, día 17 de abril, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Esta convocatoria consta de un total de 334 plazas, divididas en 10 especialidades. De ellas, las que cuentan con mayor número de tribunales son Infantil, con 28; Primaria, con 26; Pedagogía Terapéutica, con 15, e Inglés, con 10. Por su parte, las especialidades de catedráticos de Música y Artes Escénicas dispondrán de un solo tribunal, que ejercerá también como comisión de selección.

Según informa el Principado, en las especialidades con cinco o más tribunales, la comisión de selección estará formada por las personas que ejerzan la presidencia en cada uno de ellos. Y, en todos los casos, este órgano lo dirigirá quien ocupe la presidencia del tribunal 1.

Los 104 comités de evaluación estarán compuestos por cinco funcionarios de carrera en activo, con una presidencia y cuatro vocalías. Además, se han nombrado otros cuatro vocales suplentes para cada uno, excepto en Piano y Repertorio con piano con instrumentos, que solo contarán con dos. La consejería destaca en una nota de prensa que ha reforzado los tribunales de las tres especialidades de catedráticos con personas de fuera de la comunidad.

En cuanto a las sedes, se establecen 13 centros educativos repartidos entre los concejos de Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Corvera. Las especialidades de Música, Inglés y Audición y Lenguaje tendrán una sola sede, mientras que las otras siete contarán con dos ubicaciones.

LISTAS DEFINITIVAS

La lista provisional para estas oposiciones se compone de 5.911 aspirantes admitidos para el cuerpo de maestros --el 99% de presentados-- y de 85 personas para el cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas, lo que supone, a su vez, el 94,4% de los solicitantes. En los próximos días, la consejería publicará las listas definitivas para el concurso-oposición, así como las fechas concretas de las pruebas, que están previstas para finales de junio.

SEDES POR ESPECIALIDAD

Composición: Conservatorio Superior Eduardo Martínez Torner (Oviedo) / IES Leopoldo Alas Clarín (Oviedo)

Piano: Conservatorio Superior Eduardo Martínez Torner (Oviedo) / IES Leopoldo Alas Clarín (Oviedo)

Repertorio con piano para instrumentos: Conservatorio Superior Eduardo Martínez Torner (Oviedo) / IES Leopoldo Alas Clarín (Oviedo)

Educación Infantil: IES La Ería (Oviedo) / Campus de El Cristo A (Oviedo)

Inglés: IES Montevil (Gijón)

Educación Física: IES Número 5 (Avilés) / EOI Avilés

Música: IES Jerónimo González (Langreo)

Pedagogía Terapéutica: IES Carreño Miranda (Avilés) / IES La Magdalena (Avilés)

Audición y Lenguaje: IES Corvera

Educación Primaria: IES La Corredoria (Oviedo) / Campus de Gijón (Escuela Politécnica de Ingeniería)

En las especialidades con dos sedes, la primera prueba se realizará en la sede 2 y la segunda en la sede 1. En las especialidades de catedráticos de Música y Artes Escénicas, la sede 1 se utilizará también para algunas partes de la primera prueba.