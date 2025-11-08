Oposiciones Sespa: Más de 43.000 aspirantes compiten en Asturias por 1.068 plazas de empleo público

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) llevará a cabo el sábado y el domingo pruebas del proceso selectivo para cubrir 1.068 plazas de empleo público a las que optan 43.243 personas inscritas.

Según ha explicado Salud, se trata de 299 plazas de enfermería, 261 de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, 138 de celador, 270 de auxiliares administrativos, 60 de ayudantes de servicios, 15 de higienistas dentales, 20 de trabajadores sociales y 5 de jefes de taller.

Todas las pruebas se enmarcan en los procesos selectivos derivados de las ofertas de empleo público de 2022, 2023 y 2024 para personal estatutario y se celebrarán en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, el sábado y el domingo, en turnos de mañana y tarde.

El sábado, las puertas se abrirán a las 09:30 horas para acoger los exámenes de la categoría de celador, con 138 plazas a las que concurren 11.323 aspirantes. La prueba durará 90 minutos.

Por la tarde, a las 15:00 horas, llegará el turno de las 8.168 personas que optan a una de las 261 plazas de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Este examen también durará 90 minutos. Esa misma tarde y en el mismo horario se realizará la prueba para acceder a 20 plazas de trabajadores sociales, con 697 aspirantes, que durará 100 minutos. El examen para las cinco plazas de jefe de taller, con 281 personas admitidas, también se celebrará por la tarde y se prolongará durante 100 minutos.

La prueba más multitudinaria, con 13.310 aspirantes admitidos para 270 plazas de auxiliar administrativo, se celebrará el domingo a las 09:30 horas. Durará 90 minutos.

El domingo, a partir de las 15:00 horas, están programados tres exámenes: uno para ocupar 299 plazas de enfermería, con 6.440 candidatos y una duración de 100 minutos; otro para las 60 plazas de ayudante de servicios, de 90 minutos y al que se presentarán 2.216 aspirantes, y la prueba para el acceso a las 15 plazas de higienista dental, de 100 minutos, y para la que están admitidos 808 candidatos.

De los 43.243 aspirantes admitidos, casi el 20%, concretamente 8.564 personas, proceden de fuera de Asturias. En el caso de Enfermería, este porcentaje se eleva al 53%.

Como novedad, el Sespa ha establecido para estos procesos selectivos un único ejercicio por categoría en el que las respuestas erróneas no penalizarán, es decir, no restarán puntos a la calificación final.

Las instrucciones para el proceso de descarga de acreditación y acceso al Recinto Ferial Luis Adaro están publicadas en www.astursalud.es desde el pasado 23 de octubre. El enlace para realizar dicha descarga permanecerá activo hasta este viernes, día 7 de noviembre.

Con el fin de agilizar el acceso a los recintos, los opositores pueden descargar una acreditación similar a las tarjetas de embarque de los aviones en la que figura un código de entrada, las instrucciones generales y algunas recomendaciones, a través de la web miacreditacion.net.

La citada acreditación, con un código QR único, junto con el DNI, habilitará el acceso de cada participante al recinto y le proporciona información sobre el aula y el sector en el que se celebra su examen.