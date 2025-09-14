La orquesta Oviedo Filarmonía regresará el 18 de septiembre al Festival de Música Española de León

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La orquesta Oviedo Filarmonía regresará el próximo 18 de septiembre al Festival de Música Española de León, que celebra su edición número treinta y ocho, para protagonizar la recuperación de dos obras de sendos compositores a caballo entre los siglos XIX y XX: los leoneses Pedro Blanco y Rogelio Villar.

Del primero, la sinfónica ovetense llevará a cabo el estreno de Castilla, en la versión para orquesta de Federico Moreno-Torroba Larregla.

En el caso de Villar, Oviedo Filarmonía realizará la primera interpretación en tiempos modernos de su creación Paisaje montañés. La cita será en el Auditorio Ciudad de León, a las 19.30 horas.

Unido al compromiso de Oviedo Filarmonía con la interpretación y difusión del patrimonio musical español está también su apoyo a las mujeres creadoras, que en este programa se traduce en la interpretación de la obra de la compositora ovetense Raquel Rodríguez (1980) Albidum, camino hacia las estrellas. Esta partitura fue un encargo de la sinfónica ovetense, estrenado en el Auditorio Príncipe Felipe en 2022.

La Fantasía española para clarinete y orquesta de Julián Bautista (1901-1961), con Enrique Pérez Piquer como solista; y las Escenas andaluzas de Tomás Bretón, en la edición del catedrático de Musicología de la Universidad de Oviedo Ramón Sobrino, completan el programa, que dirige el maestro José Luis López Antón.