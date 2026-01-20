La Orquesta Sinfónica del Principado interpreta 'El resplandor de Dvorak' este jueves y viernes en Gijón y Oviedo

A OSPA presenta El resplandor de Dvorak, su sexto concierto de abono, dirigido por Ramón Tebar - PRINCIPADO

OVIEDO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) interpreta 'El resplandor de Dvorak', este jueves y viernes, en su sexto concierto de abono de la temporada. El programa estará dirigido por el maestro Ramón Tebar y contará con la participación como solista de David Moen, tuba principal de la formación.

El primero de los recitales tendrá lugar en el Teatro Jovellanos de Gijón este jueves a las 20.00 horas. El segundo se celebrará el viernes a la misma hora, en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El programa se abrirá con la Obertura para un festival académico, op. 80, de Johannes Brahms, una obra estructurada en varios episodios que incorpora melodías tradicionales del ámbito universitario y culmina con el célebre Gaudeamus igitur.

A continuación, se interpretará The Cry of Anubis, de Harrison Birtwistle, una pieza en la que la tuba adquiere un papel protagonista al encarnar simbólicamente al dios egipcio Anubis, en un intenso diálogo con la orquesta. El concierto se cerrará con la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Antonín Dvorak, una de las obras más universales del repertorio sinfónico, concebida como un puente entre la tradición musical europea y las influencias americanas.

Antes del concierto de Oviedo, a las 19.15 horas, Ramón Tebar mantendrá un encuentro con el público en la sala de conferencias del auditorio, donde compartirá claves del programa y su visión artística.

En Gijón, las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Jovellanos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. En Oviedo se pueden comprar los pases en la taquilla del auditorio, de 9.30 a 14.00 horas, y el mismo día del concierto, de 17.00 a 20.00 horas. Los precios son de 24 euros en patio y 21 euros en anfiteatro.