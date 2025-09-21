Óscar Torre toma el relevo de Antonio Trevín al frente de la Agrupación Socialista de Llanes

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asamblea general extraordinaria de la Agrupación Socialista de Llanes ha elegido este domingo a Óscar Torre Rodríguez, actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes, como nuevo Secretario General, con el respaldo del 97,7% de los votos emitidos.

La elección se produjo tras el fallecimiento de Antonio Trevín, por quien se ha guardado un minuto de silencio "en recuerdo a su figura y a su trayectoria política, y en agradecimiento por su contribución al progreso de Llanes".

"Llanes necesita un giro que ahora mismo solo se lo puede dar el Partido Socialista", ha sentenciado Torre, que ha puesto de manifiesto la necesidad de "volver a los 28 años de Gobierno Socialista que hicieron que Llanes sea lo que es".

En la misma reunión se aprobó la composición de la nueva Comisión Ejecutiva Local, integrada por militantes de distintas áreas de trabajo y parroquias del concejo, que acompañará a Torre en esta etapa al frente de la agrupación.