La OSPA abre el año con 'La orilla rusa', bajo la dirección de Nuno Coelho y con el pianista Behzod Abduraimo

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) inicia el año con el quinto concierto de abono de la temporada, titulado 'La orilla rusa', que se celebrará el viernes 16 de enero, a las 20.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El maestro titular de la formación, Nuno Coelho, dirigirá el programa, que contará como solista con el pianista Behzod Abduraimov. El recital se abrirá con el Concierto para piano nº 3 en re menor, op. 30, de Sergei Rachmaninov, una de las obras más exigentes y representativas del repertorio pianístico, destacada por su intensidad expresiva.

La segunda parte estará dedicada a la Sinfonía nº 15 en la mayor, op. 141, de Dmitri Shostakóvich, considerada el testamento musical del compositor. La obra evoca la memoria de la guerra mediante alusiones a su Sinfonía Leningrado y citas de Wagner, interpretadas como un gesto de reconciliación.

Antes del concierto, a las 19.15 horas, Nuno Coelho mantendrá un encuentro con el público en la sala de conferencias de la tercera planta del auditorio, en el que compartirá impresiones sobre el programa y su visión artística.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Auditorio Príncipe Felipe, de 9.30 a 14.00 horas, y el mismo día del concierto, de 17.00 a 20.00 horas, así como a través de la web www.ospa.es . Los precios son de 24 euros en patio y 21 euros en anfiteatro.

Behzod Abduraimov, nacido en Taskent (Uzbekistán) en 1990, comenzó a tocar el piano a los cinco años y alcanzó proyección internacional tras ganar en 2009 el Concurso Internacional de Piano de Londres. Ha actuado con numerosas orquestas europeas, americanas y asiáticas, y cuenta con varias grabaciones discográficas, algunas de ellas nominadas a los premios Opus Klassik.