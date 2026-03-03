La OSPA presenta 'Tras el diluvio', su décimo concierto de abono, los días 5 y 6 de marzo

Abono OSPA. - PRINCIPADO

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofrecerá los próximos días 5 y 6 de marzo su décimo concierto de abono de la temporada con el título Tras el diluvio. Bajo la dirección de Nuno Coelho, el recital contará con la participación del reconocido tenor británico Ian Bostridge como solista.

El primero de los conciertos tendrá lugar el jueves, 5 de marzo, a las 20:00 horas, en el Teatro Jovellanos de Gijón, mientras que el segundo se celebrará el viernes, 6 de marzo, a la misma hora, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El programa, que propone un diálogo entre el romanticismo alemán y la sensibilidad poética del siglo XX, comienza con la Obertura Trágica, op. 81, de Johannes Brahms, una pieza breve, pero de gran intensidad, que representa el lado más dramático y solemne del compositor.

Antes del concierto de Oviedo, el viernes a las 19:15 horas, Nuno Coelho mantendrá un encuentro con el público en la sala de conferencias número 1, en la tercera planta del Auditorio Príncipe Felipe, donde compartirá claves de escucha y su visión artística del programa.

En Oviedo las entradas pueden adquirirse en la página web www.ospa.es, además de en la propia taquilla del auditorio, de 9:30 a 14:00 horas, y el mismo día del concierto de 17:00 a 20:00 horas, con precios de 24 euros en patio y 21 en anfiteatro.

En Gijón, las localidades están disponibles en la taquilla del Teatro Jovellanos, de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas, con precios de 24 euros en patio y delantera de entresuelo, 21 en entresuelo y 19 en general.