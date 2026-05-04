La OSPA presenta 'Orgía de imágenes' en Gijón y Oviedo bajo la batuta de Nuno Coelho y con la voz de Adèle Charvet

Archivo - El joven director portugués Nuno Coelho - PALAU DE LA MÚSICA - Archivo

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofrecerá esta semana su decimotercer concierto de abono de la temporada, titulado 'Orgía de imágenes', bajo la dirección del maestro Nuno Coelho. Los recitales tendrán lugar este jueves, 7 de mayo, en el Teatro Jovellanos de Gijón, y el viernes, 8 de mayo, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El programa contará con la participación de la mezzosoprano francesa Adèle Charvet como solista, una de las voces más destacadas de su generación. La artista, que desarrolla una intensa carrera internacional, interpretará junto a la formación asturiana el 'Poema del amor y del mar', de Ernest Chausson, una obra de carácter melancólico e introspectivo.

La propuesta musical para este abono se completa con 'Imágenes para orquesta: Ibéria', de Claude Debussy, donde el compositor francés evoca la esencia de España a través de una rica instrumentación, y las 'Danzas fantásticas' de Joaquín Turina, un ciclo de tres piezas que cerrará el concierto con un final enérgico.

Ambas citas darán comienzo a las 20.00 horas. Como actividad complementaria, el director Nuno Coelho mantendrá un encuentro con el público el viernes en Oviedo, a las 19.15 horas, en la sala de conferencias del auditorio (tercera planta).

VENTA DE ENTRADAS

Las localidades ya están a la venta tanto en la web oficial de la orquesta como en las taquillas de ambos recintos. Los precios para el concierto en el Auditorio Príncipe Felipe oscilan entre los 21 y los 24 euros. Por su parte, en el Teatro Jovellanos, las entradas varían entre los 19 y los 24 euros, dependiendo de la zona.

Con esta nueva propuesta, la OSPA encara la recta final de su temporada de abono apostando por el gran repertorio sinfónico de finales del siglo XIX y principios del XX, con una fuerte presencia de la estética impresionista y nacionalista.