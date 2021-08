Otea apuesta como solución a los 'botellones' ampliar al "máximo posible" el horario nocturno de terrazas hosteleras

"Nada tiene que ver con la hostelería", recalca Almeida de la concentración de jóvenes de noche

GIJÓN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal hostelera y hotelera de Asturias, José Luis Álvarez Almeida, ha dejado claro que los 'disturbios o bronca' ocurridos en horario nocturno durante este pasado fin de semana "nada tiene que ver con la hostelería", a lo que ha planteado como solución el ampliar "lo máximo posible" el horario de las terrazas para evitar concentraciones de jóvenes.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el Día del Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), en el marco de la 64 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

"No somos el problema, somos parte de la solución", ha señalado Almeida, como así ha recordado que lo han estado reiterando desde un principio. En este sentido, ha sostenido que si el sector al que representa estuviera abierto habría menos gente en la calle y menos 'botellones'.

A su modo de ver, cuánta más gente en los negocios mayor control se va a tener. Ha apelado, unido a ello, a la responsabilidad personal de cada uno de los ciudadanos. En lo que respecta a la hostelería, ha recalcado que las normas 'antiCOVID' se están cumpliendo.

Sí que ha reconocido Almeida la dificultad de impedir que algunos jóvenes actúen de esa forma. Dicho esto, ha incidido en que la juventud ha sido "modélica" durante toda la pandemia y se ha comportado de manera "exquisita".

"No lo podemos aplaudir desde Otea", ha aclarado, al tiempo que ha insistido en que una parte de la solución sería abrir los negocios. Ha dicho no entender, en este caso, que las terrazas de hostelería no estén abiertas hasta las 2.00 o las 3.00 horas, atendiendo a las ordenanzas de terrazas.

Almeida ha remarcado, asimismo, que el Gobierno regional justificó que había que cerrar los interiores de los locales "porque eran peligrosos" y que la gente era mejor que estuviera en el exterior. Con motivo de ello, el sector aumentó las terrazas y ahora no pueden estar abiertas, en verano, hasta las 2.30 horas, por ejemplo. "No lo entendemos", ha recalcado.

En línea con esto, ha recordado que el ocio nocturno no está cerrado, sino el interior de esos locales. Por este motivo, ha incidido en que si pueden disponer de terrazas, podría estar abierto hasta las 3.00 horas, en opinión de Otea, a lo que ha pedido agilidad para que se les puedan conceder licencia de terraza.

Ha visto conveniente, incluso, que hubiera, en este contexto de pandemia, una uniformidad en los horarios de apertura de las terrazas. Ha pedido, a este respecto, "un acto de responsabilidad" de los ayuntamientos para ver cómo se puede solventar esta situación.

Otea, además, está a la espera de que les puedan recibir en la Consejería de Salud para poder abordar toda la problemática que afecta al sector, en especial el horario de terrazas.

"En Otea hemos hecho todos los esfuerzos y toda la comunicación para que aquel asociado que quisiese interponer recurso contra el Gobierno del Principado o el de España, lo pudiese hacer", ha asegurado.

Sí que remarcado que no ven, en este momento, el demandar a ningún ayuntamiento, sino que, al contrario, son los que han ayudado al sector desde un primer momento con la flexibilidad en la instalación de terrazas. Precisamente ha recalcado que es a los municipios a los que les piden de nuevo ayudas desde el sector.