OTEA convierte a Gijón en el epicentro de la innovación turística nacional con su VIII Congreso

Presentación, en el Consistorio gijonés, del VIII Congreso Nacional de Innovación en el Sector Turístico, que se celebrará en Gijón los próximos 25 y 26 de noviembre. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La patronal hostelera y hotelera de Asturias (OTEA), ha presentado este miércoles, en el Consistorio gijonés, el VIII Congreso Nacional de Innovación en el Sector Turístico, que se celebrará los próximos 25 y 26 de noviembre en Gijón.

El acto de presentación ha contado con la participación de la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación de Gijón, Ángela Pumariega; la viceconsejera de Turismo del Gobierno del Principado de Asturias, Lara Martínez; el presidente de OTEA, Javier Martínez; y el vicepresidente ejecutivo de la patronal, Fernando Corral.

Pumariega, por su lado, ha destacado que el turismo es una industria de enorme importancia económica y social, si bien ha advertido de que también está cambiando "a una velocidad extraordinaria".

"Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y los nuevos hábitos de los viajeros están transformando la manera de gestionar los destinos y de prestar los servicios turísticos", ha llamado la atención, de ahí que haya visto necesario el sector no se limite a adaptarse a los cambios, sino que tenga la ambición de anticiparse a ellos.

Por parte de OTEA, Martínez ha incidido en la necesidad de que el sector se anticipe a las profundas transformaciones que está viviendo.

"El futuro del turismo no se espera, se construye", ha señalado Martínez. En esa misma línea, ha considerado que este congreso es la herramienta vital para que el sector asturiano y nacional explore nuevas oportunidades ante los cambios en la demanda, la revolución tecnológica y las exigencias de sostenibilidad.

Al tiempo, ha puesto en valor la elección de Gijón para este congreso y, más en concreto, de Laboral Ciudad de la Cultura. "Qué mejor lugar para proyectar el papel del turismo como motor estratégico que inmersos en la Milla del Conocimiento Margarita Salas, un ecosistema de innovación apoyado por el Parque Tecnológico y Gijón Impulsa, donde tecnología, ciencia y empresa se dan la mano", ha indicado.

Además, Martínez ha anunciado, como gran novedad, que esta octava edición coincidirá en el mismo escenario con la entrega de los Premios OTEA.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de OTEA, Fernando Corral, ha explicado que el primer bloque del congreso estará dedicado a la Inteligencia Artificial (IA) aplicada al turismo, buscando humanizar la tecnología sin perder el contacto con el cliente.

Contará con referentes internacionales como Lasse Rouhiainen y Pau Martí Felip, junto a especialistas como David y Joaquín Pedreño (1MillionBot), Javier Ortiz (Sexta Planta) y Víctor Mayans.

El segundo eje se centrará en el Turismo Generativo y analizará el poder de la actividad turística para transformar los territorios, cuidar el medioambiente y fijar población. En este apartado destacarán las voces de la experta Isabel Sánchez Tejado y de Rodrigo Fitaroni, director general de Marsens Hoteles.

En cuanto al tercer bloque, abordará la operativa diaria del sector, tratando cuestiones como la soberanía comercial, para reducir la dependencia de los grandes intermediarios, el uso de la robótica, la ciberseguridad, las estrategias de marketing y soluciones tecnológicas para gestionar el grave problema de los 'no shows' --reservas que no se presentan-- en los restaurantes.