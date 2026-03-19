Otea critica la supresión de trenes de Renfe por las obras en Palencia y alerta del impacto en Semana Santa

Archivo - Ave trayecto Madrid-Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Otea, Hostelería y Turismo en Asturias, ha manifestado su "profunda preocupación y malestar" ante la reorganización de los servicios ferroviarios de Renfe motivada por las obras de Adif en la zona de Palencia, que implican la supresión de frecuencias desde este fin de semana y hasta el verano.

La patronal considera que esta reducción de servicios supone "un golpe crítico a la conectividad de la región en el momento más inoportuno del calendario turístico", al coincidir con el arranque de la Semana Santa.

Asimismo, Otea ha criticado que la comunicación de estos cambios, realizada con "apenas 72 horas de antelación", impide margen de maniobra tanto para las empresas turísticas como para los viajeros, y califica esta situación de "improvisación" especialmente perjudicial para el sector en un periodo clave para sus resultados anuales.

ELIMINACIÓN DE TRENES

Según ha explicado la organización, La eliminación de trenes los sábados por la tarde y los domingos por la mañana desarticula el modelo de escapada de fin de semana, "principal motor del turismo nacional hacia el Principado".

Ante este escenario, Otea ha advertido que la pérdida de 24.000 plazas hasta el mes de julio va a suponer "cancelaciones de última hora, y un deterioro de la imagen de marca". Por esto, ha pedido a las autoridades que adopten medidas "urgentes" para paliar la situación.