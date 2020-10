Otea recuerda que la mayoría del sector "cumple" y pide consensuar las decisiones que afecten a la hostelería

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la junta local de Otea en Oviedo, David González Codón, ha señalado este miércoles que la mayoría del sector hostelero "cumple" con las normas de seguridad para prevenir contagios de COVID-19, y ha pedido al Principado que acuerde con el sector las medidas que se pongan en marcha.

En unas declaraciones a los medios, González Codón ha subrayado que el daño para el sector es "mucho menor" cuando se toman decisiones conjuntas. En este sentido ha señalado que los hosteleros son "conscientes" de que la actual es una situación "excepcional", pero ha recordado que "ni la hostelería causa el virus" ni la mayoría de los contagios se producen en este tipo de locales.

Ha pedido así que no se criminalice el sector, y ha destacado que los hosteleros están "obsesionados" con las medidas de seguridad. "No puede ser que se criminalice al sector por imágenes de dos o tres locales que no cumplen", ha subrayado.

Ante el temor de que haya más restricciones al sector por el avance de la pandemia, ha puesto de manifiesto que "una hora de diferencia" en el cierre de un negocio es "la diferencia entre morirse o seguir en coma".