OTEA respalda el decreto del Principado que regula las viviendas de uso turístico

OVIEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Patronal de Hostelería y OTEA ha mostrado su respaldo al decreto aprobado por el Principado de Asturias para la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT), una norma que considera necesaria para ordenar el crecimiento del sector, mejorar la calidad de la oferta y garantizar la convivencia con la población residente.

La entidad recordó que ha participado activamente durante meses en las reuniones de trabajo y en el proceso de elaboración del decreto, aportando propuestas técnicas y defendiendo la necesidad de una regulación valiente, inmediata y consensuada, una posición que OTEA viene manteniendo de forma pública desde hace tiempo.

Además, se ha reunido con todos los partidos políticos, para intercambiar opiniones y trasladar la posición del sector. El vicepresidente de OTEA, Fernando Corral, subraya que "este decreto es el resultado del diálogo y del trabajo conjunto con el Principado, y supone un paso importante para poner orden en el sector, aportar seguridad jurídica y combatir la oferta ilegal".

En este sentido, añade OTEA que "regular las viviendas de uso turístico no va contra nadie, sino a favor de un turismo de calidad y sostenible para Asturias".

Por ello desde OTEA se valora positivamente que la norma refuerce los controles, eleve los estándares de calidad y establezca un marco claro de competencia, beneficiando tanto a las empresas que cumplen como a Asturias como destino turístico. Y pone en valor el trabajo de la consejería y también de la viceconsejería de turismo, durante estos meses de elaboración del decreto.

La patronal reafirma su compromiso de seguir colaborando con el Principado para una correcta implantación del decreto y para avanzar hacia un modelo turístico equilibrado, profesional y respetuoso con el territorio.