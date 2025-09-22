Una ovetense denuncia una estafa de 'smishing' suplantando a CaixaBank que le costó 4.000 euros

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de Oviedo ha denunciado ante la Policía Nacional haber sido víctima de una estafa de 'smishing' suplantando a CaixaBank, que le llevó a realizar una transferencia de 4.000 euros tras recibir varios mensajes y llamadas fraudulentas en los que los supuestos estafadores lograron ganarse su confianza simulando ser gestores de la entidad.

Según consta en la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 4 de julio, en torno a las 18.09 horas. La mujer recibió un SMS con el mensaje: 'para realizar transferencia de 6720,40 eur utiliza el código 334122. Si no reconoces la operación llámanos al 663466365, REF 13259 +info caixabank.es.', aparentemente enviado desde el mismo hilo de mensajes de CaixaBank, en el que se le alertaba de una transferencia de 6.720,40 euros e incluía un número de contacto y enlaces que simulaban ser oficiales.

Al llamar al teléfono indicado en el mensaje, fue atendida por un hombre que le indicó que la operación sospechosa se estaba realizando desde Jerez de la Frontera y le solicitó acceder a la web para bloquearla. La víctima relató que el interlocutor disponía de todos los datos de su cuenta bancaria, lo que reforzó la apariencia de veracidad.

Pese a sus dudas, y mientras trataba de contactar con CaixaBank, permaneciendo a la espera en el contestador de esta, recibió en su terminal móvil otro mensaje que le aseguraba estar hablando con un gestor seguro de CaixaBank. Durante ese tiempo, el estafador le insistió en la necesidad de realizar una transferencia de 4.000 euros para bloquear la supuesta operación fraudulenta, asegurándole el supuesto gestor que posteriormente le sería devuelto el importe.

Finalmente, la mujer accedió a realizar la transferencia, en la creencia de estar al habla con un gestor de su entidad. Acto seguido, su interlocutor le insistió en que debía efectuar una segunda transferencia. En el ínterin la mujer logró finalmente contactar con un gestor real de CaixaBank, que en ese momento le confirmó que se trataba de una estafa y se le instó a acudir de inmediato a su sucursal y formular la correspondiente denuncia con el extracto bancario."

La víctima aportó a los agentes tanto el justificante de la transferencia realizada como capturas de los mensajes recibidos y referencias a los dos números de teléfono desde los que se produjo el fraude: 663466365 y 604389403.

En las mismas fechas, más clientes de la entidad de la Caixa fueron víctimas de la misma estafa. La entidad financiera se ha negado, por el momento, a asumir cualquier responsabilidad, como entidad proveedora de los servicios de pago.