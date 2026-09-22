Oviedo 2031 recibe 96 propuestas artísticas para su proyecto educativo 'Pequeñas Acciones por la Amabilidá'

Marcha por la Amabilidá en Oviedo. - OVIEDO 2031

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Oviedo 2031 ha recibido 96 propuestas de artistas y colectivos de distintos puntos de Asturias para participar en 'Pequeñas Acciones por la Amabilidá', un proyecto que conectará al sector creativo con los centros educativos del municipio mediante procesos de mediación y cocreación con alumnado.

La convocatoria se cerró el pasado viernes, 18 de septiembre, a las 00.00 horas, y concentró buena parte de las candidaturas durante sus últimas jornadas, especialmente el día de cierre.

Las propuestas abarcan disciplinas como el teatro, la música, la danza, la pintura, la poesía o el clown, además de iniciativas que combinan diferentes lenguajes y prácticas artísticas.

SELECCIÓN Y COCREACIÓN

De las 96 candidaturas, Oviedo 2031 seleccionará un máximo de doce proyectos, que integrarán un catálogo a disposición de los centros educativos de la ciudad. Cada comunidad educativa podrá conocer las propuestas escogidas y seleccionar aquellas que mejor se adapten a sus intereses y necesidades.

Las iniciativas se desarrollarán con la participación activa de niños, niñas y jóvenes y contemplarán un mínimo de cinco sesiones de trabajo. Cada proyecto podrá recibir una dotación máxima de 3.000 euros.

El programa pretende impulsar espacios de encuentro entre artistas y comunidades educativas para experimentar, crear y desarrollar iniciativas de manera compartida, profundizando en la relación entre cultura y educación.

CONTINUIDAD DEL PROYECTO

'Pequeñas Acciones por la Amabilidá' da continuidad al trabajo iniciado durante el pasado curso, cuando una veintena de artistas colaboraron con más de 30 centros educativos para abordar, mediante diferentes lenguajes creativos, el concepto de la amabilidad y su relación con valores como la convivencia, la igualdad, la sostenibilidad, la escucha y la participación.

Aquel proceso culminó el 9 de mayo con la Marcha por la Amabilidá, en la que participaron más de 2.500 niños y niñas que recorrieron las calles de Oviedo para mostrar parte del trabajo desarrollado previamente en las aulas.